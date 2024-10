Preşedintele Klaus Iohannis speră ca România să adere în acest an la Spaţiul Schengen, mai ales că a făcut eforturi susţinute pentru a contribui la securizarea graniţelor Uniunii Europene.

Aflat în Germania, Klaus Iohannis a vorbit din nou despre apartenenţa României la valorile europene, ceea ce conferă legitimitate dorinţei cetăţenilor de a beneficia de integrarea în Schengen.

Klaus Iohannis: Noi am demonstrat astfel atât solidaritatea, cât şi capacitatea de a proteja frontiera externă a Uniunii Europene. Totodată, România a arătat o dată în plus că îndeplineşte pe deplin criteriile pentru integrarea în Spaţiul Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă graniţele externe. O decizie în favoarea aderării României la Schengen în acest an va reprezenta un semnal foarte important pentru cetăţenii noştri de apartenenţă şi încredere în proiectul comun european.

Şeful statului român va primi duminică, la Frankfurt, premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul împotriva expulzărilor. Sâmbătă, Klaus Iohannis a obţinut din partea Fundaţiei Bad Harzburg, premiul Civic German, ca recunoaştere a modului în care democraţia şi angajamentul civic se manifestă astăzi în România. (Rador/ FOTO agerpres.ro)