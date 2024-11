Premierul apare într-un spot în care prezintă beneficiile vaccinării şi îi provoacă şi pe ceilalţi miniştri să procedeze la fel

27 mai 2021

UPDATE – Vaccinarea nu înseamnă doar statistici şi cifre, ‘este un bun comun al tuturor de care avem nevoie pentru a reveni la normalitate’, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, la evenimentul de lansare a campaniei de informare publică privind vaccinarea împotriva COVID-19.

‘Astăzi pornim o campanie de vaccinare nouă cu o abordare personală, cu o abordare bazată pe emoţie, pentru că, aşa cum aţi văzut, în această perioadă, vaccinarea nu înseamnă doar statistici şi cifre, vaccinarea este un bun comun al tuturor de care avem nevoie pentru a reveni la normalitate. Fiecare român care încă nu s-a vaccinat ar trebui să se gândească la ce-i lipseşte, la cum i se va schimba viaţa dacă se va vaccina. De ce vă este dor, astfel încât să aveţi viaţa de dinainte de pandemie. Sunteţi părinte, ştiţi foarte cât de greu a fost anul trecut când copiii au trebuit să stea acasă, un an de zile, cu şcoala închisă şi pentru că în ultima jumătate de an nu am avut suficiente persoane vaccinate. Acum avem vaccin şi nu mai avem nicio scuză să nu putem să avansăm în această campanie’, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a adăugat că alte motive pentru vaccinare ar putea fi cele legate de dorinţa revederii mai dese a părinţilor sau efectuarea unui concediu de odihnă.

‘Un alt motiv era, nu v-aţi vaccinat, dar vreţi să mergeţi să vă vedeţi părinţii mai des. Vreţi să mergeţi în concediu, aveţi temeri. Soluţia este să vă vaccinaţi, e cel mai sigur mod de a avea un concediu reuşit. Fiecare român trebuie să se gândească la ce-i lipseşte nevaccinat şi la cum i se schimbă viaţa dacă se vaccinează. Şi este simplu, eu zic că toţi vrem să ne întoarcem la normalitate’, a afirmat Cîţu.

Premierul a precizat că o temă a campaniei lansate de Guvern este: ‘Împreună învingem pandemia !’, care a fost promovată şi anterior, dar în plus se vine cu un element nou, respectiv întrebarea: ‘Ce conţine vaccinul ?’.

‘Din primul moment am spus că doar împreună reuşim să învingem pandemia, e nevoie să ne vaccinăm cu toţii ca să putem să învingem această pandemie. Astăzi introducem un element nou, întrebarea: Ce conţine vaccinul? Şi este întrebarea care stă la baza acestei campanii şi aici nu vorbim despre componenţă, clar, nu este o întrebare despre ce elemente chimice conţine vaccinul sau lista de ingrediente a vaccinurilor, ci este mai mult despre ce înseamnă pentru noi vaccinul. Este o încercare de a afla ce înseamnă pentru fiecare dintre noi acest vaccin, dar cum ne ajută să revenim la normalitate. Prin această întrebare încercăm să aflăm de la dumneavoastră de ce vă este dor, ce v-a lipsit în această perioadă, ce vă lipseşte. Pentru că, până la urmă, acesta este adevăratul simbol al vaccinului, revenirea la normalitate (…), revenirea la viaţa pe care o aveam cu toţii înainte de pandemie, când nu eram nevoiţi să purtăm mască, să păstrăm distanţare, să ne dezinfectăm tot timpul sau să stăm departe de cei dragi. Dacă ştim că acesta e obiectivul şi nu este doar obiectivul meu sau al Guvernului, este obiectivul nostru al tuturor românilor, atunci trebuie să ne vaccinăm, mai simplu de atât nu se poate’, a spus Cîţu.

Şeful Executivului a precizat că prin această campanie sunt lansate 11 spoturi care vor fi difuzate în mass-media, la televiziuni în special, în perioada următoare, dintre care 3 sunt generale, care arată ce a lipsit oamenilor în pandemie şi alte 7 spoturi realizate pe public-ţintă: elev, bunică, mamă, turist, tânăr, festivalier.

Prim-ministrul Florin Cîţu a prezentat, joi, un spot în care evidenţiază beneficiile vaccinării anti-COVID, pe care îl va posta pe pagina sa de Facebook, menţionând că îi provoacă şi pe ceilalţi membri ai Cabinetului să procedeze la fel.

Precizările au fost făcute, joi, la Palatul Victoria, în debutul evenimentului de lansare a campaniei de informare publică privind vaccinarea împotriva COVID-19.

‘Ca să înţelegeţi că inclusiv eu, ca premier, am vrut să le arăt românilor ce înseamnă vaccinul pentru mine… Nu este un spot care o să fie difuzat la televizor, o să fie doar pe pagina mea, dar şi eu am participat la această campanie, ca să înţeleagă toţi românii ce mi-a lipsit şi mie în această perioadă. (…) Nu o să fie la tv, o să fie doar pe pagina mea de Facebook, dar şi eu am intrat în această campanie, am provocat colegii din Guvern, liderii coaliţiei şi extind această provocare tuturor românilor. Ar trebui să ne spună toţi ce conţine vaccinul pentru ei, în acest context. Iar referitor la colegii mei, ştiu că avem câteva filmări inedite, le veţi vedea în zilele următoare. Fiecare ministru va posta câte un clip pe pagina personală’, a declarat Cîţu.

În acest videoclip, premierul apare într-o cafenea, la masă. El vorbeşte despre avantajele imunizării şi îi îndeamnă pe miniştri să posteze clipuri similare.

‘Ce conţine vaccinul? Normalitate. Să pot să îmi beau cafeaua, alături de prieteni, aici la interior. Să nu mai depindem de mască, să putem să mergem la concerte, la plajă, fără griji. Dar mai ales să pot să îmi văd familia în siguranţă’, a spus el.

Campania de informare lansată joi va conţine 11 spoturi, care vor fi difuzate în mass-media, fiind vorba atât despre clipuri cu un mesaj general, cât şi destinate unor categorii de public ţintă. Premierul a menţionat că aceste spoturi vor fi difuzate la radio, tv şi în mediul online pentru cel puţin şase luni.

Cîţu a subliniat că această campanie de comunicare a fost realizată fără costuri din partea Guvernului, cu sprijinul UNICEF.

‘Guvernul nu a plătit nici pentru conceptul creativ, nici pentru partea de producţie – şi acestea au fost donate. Nici pentru partea de difuzare în mass-media, pentru că este o campanie de informare publică, de interes naţional’, a arătat premierul.

El a lansat un apel la adresa posturilor tv şi de radio, dar şi a mediului online să susţină acest demers.

https://www.facebook.com/florinVcitu/videos/1093996221090082

(Agerpres/FOTO captură video)