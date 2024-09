Ploi abundente şi vânt puternic vor lovi România în acest weekend, fenomenele vor fi mai intense în nordul şi estul Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei, Carpaţii Meridionali şi Orientali, unde va fi cod portocaliu de vreme rea timp de 26 de ore, începând de duminică, de la ora 10:00. Nu este însă vorba despre ciclonul Ashley, aşa cum s-a vehiculat până acum – a explicat vineri, la Radio România Actualităţi, în emisiunea „Probleme la zi”, meteorologul Florinela Georgescu.

Florinela Georgescu: Informaţia despre un ciclon care s-ar numi Ashley este una falsă, însă este foarte adevărat că, începând de mâine, şi ţara noastră intră sub influenţa unei vaste zone depresionare extinsă dinspre bazinul Oceanului Atlantic spre Europa Centrală şi spre Europa de Nord. De acolo se formează un front atmosferic rece. Va afecta mâine seară şi în noaptea de sâmbătă spre duminică partea de vest a ţării, apoi efectele se vor simţi în toate regiunile. Fenomenele meteo pe care le aşteptăm sunt unele severe. Atenţia principală este acordată cantităţilor de apă care se vor acumula în urma ploilor. Vor fi ploi torenţiale, foarte abundente în unele zone ale ţării, în special pe parcursul zilei de duminică şi în noaptea de duminică spre luni. Este foarte de aşteptat ca tot în noaptea de duminică spre luni, odată cu coborârea temperaturilor în zona montantă cea mai înaltă sub zero grade, să apară şi precipitaţiile sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Autorităţile se aşteaptă la precipitaţii chiar şi de 100 de litri pe metru pătrat, mai ales în bazinele hidrografice ale râurilor Jiu, Olt, Vedea şi Argeş, şi sunt pregătite să intervină unde va fi cazul. Formaţiile de intervenţie rapidă de la Administraţia Naţională Apele Române au umplut mii de saci de nisip, au ridicat diguri şi au pregătit utilajele de intervenţie, iar companiile de distribuţie a energiei electrice au stocuri de materiale şi echipamente pentru remedierea cât mai rapidă a eventualelor avarii care ar putea să apară.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)