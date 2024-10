Parlament/ Ciolacu: Guvernul îşi angajează răspunderea pe un pachet de măsuri care să reducă risipa

Pachetul de măsuri fiscal-bugetare pe care Guvernul îşi asumă răspunderea are ca obiectiv să reducă ‘risipa bugetară’ şi să pună punct modului în care ‘cei puternici şi cu foarte mulţi bani se credeau de neatins’, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

‘Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură! S-a terminat cu privilegiile la stat! S-a terminat cu excepţiile peste excepţii din mediul privat! Şi mai ales – s-a terminat cu banii făcuţi uşor din evaziune fiscală! La fel ca toţi românii, şi eu m-am săturat de ipocrizie. M-am săturat să aud că dacă nu ai privilegii, dacă nu eşti şef la stat, atunci nu mai poţi munci. Sau că, dacă nu ai ajutoare de stat, subvenţii ori facilităţi fiscale, atunci dai faliment sau ai voie să încalci legea. M-am săturat să văd că unii îşi încasează lună de lună salariul, fără să aibă vreo performanţă, în vreme ce alţii trebuie să muncească pe rupte pentru acel salariu. M-am săturat să văd cum unii îşi pot plăti corect toate taxele, contribuţiile şi impozitele, iar alţii urlă ca din gură de şarpe că nu se poate să fii corect! Trebuie să înţelegem cu toţii că, aşa cum a fost până acum, statul român nu poate merge mai departe! Nu mai putem să ne minţim unii pe alţii, nu mai putem să ne facem că facem, nu mai putem să cerem mereu… fără să dăm nimic în schimb! Trebuie să punem tot sistemul pe baze corecte şi echitabile pentru toţi cei care muncesc, indiferent unde muncesc – la stat sau la privat!’, a spus Marcel Ciolacu, marţi, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind măsurile fiscal-bugetare.

Premierul a subliniat că pachetul de măsuri a fost dezbătut îndelung şi reprezintă începutul unei reforme mai ample.

‘Ele nu sunt o simplă reacţie la nevoile de acum ale statului. În ultimele lui, am avut un dialog public consistent şi ne-am întâlnit cu toţi cei care au avut ceva de spus pe această temă. Astăzi îmi asum răspunderea pentru un set de măsuri, dar suntem abia la începutul unei reforme mai ample, care înseamnă de fapt o reaşezare a statului pe baze mult mai corecte şi echitabile. Este un efort naţional al României din 2023, pentru a avea o economie mai puternică şi a trăi mai bine şi în 2025 şi în 2030. A fost o dezbatere pe care nu o mai puteam amâna. De aceea, am mers înainte cu mult curaj, curaj care – din păcate! – a lipsit în ultimii ani în materie de reforme. Pentru că timpul nu are răbdare cu noi. Eu nu vreau să văd o nouă generaţie îndatorată, doar pentru că noi pierdem aceşti ani fără să facem nimic!’, a transmis Ciolacu.

El a anunţat că în următoarele săptămâni va fi demarat un proces de simplificare a legilor ţării.

‘Ştim că românii vor un stat mai implicat şi mai eficient, cu servicii publice mai bune, susţinute de o economie dinamică. În următoarele săptămâni vom demara un proces de simplificare a legilor ţării, astfel încât toate eforturile făcute de românii care muncesc, de sectorul privat şi de statul român să poată fi valorificate la justa valoare şi aşteptare a tuturor românilor. Echilibrarea sistemului fiscal şi legi mai bune înseamnă apropierea de ceea ce numeam, acum câţiva ani, o ţară ca afară. Dar aceste obiective nu pot fi atinse fără organizare, fără simplificare sau fără un buget mai puternic al statului, care să-i ajute pe toţi românii să treacă cu bine peste crizele cu care ne confruntăm şi noi, dar şi celelalte state din Europa şi din restul lumii’, a precizat Ciolacu.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)