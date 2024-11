Orban: Nu putem de la 1 septembrie să ne permitem să facem creşterea anticipată a salariilor profesorilor din cauza situaţiei bugetare

Publicat de Andreea Drilea, 14 august 2020, 19:08

Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, că situaţia bugetară nu permite creşterea anticipată a salariilor cadrelor didactice.

‘Faptul că nu putem de la 1 septembrie să ne permitem să facem creşterea anticipată se datorează situaţiei bugetare. Şi sunt convins că foarte mulţi dascăli vor înţelege lucrul acesta pentru că, în astfel de perioade, toţi trebuie să fim un exemplu şi să arătăm că suntem solidari în faţa situaţiei dificile în care ne găsim. Oricând ne va permite situaţia economică şi situaţia bugetară, vom aloca resursele bugetare către profesori, învăţători, cadrele didactice în general, astfel încât să aibă venitul meritat în conformitate cu activitatea’, a declarat Orban, în debutul şedinţei de Guvern.

El a susţinut că întotdeauna a respectat cadrele didactice.

‘Din păcate, unii care nu sunt foarte atenţi la afirmaţiile mele au încercat să răspăruiască o declaraţie a mea. Întotdeauna am respectat profesorii, întotdeauna am respectat cadrele didactice, după părinţi, sunt oamenii pe care i-am iubit şi i-am respectat cel mai mult şi care au contribuit cel mai mult la formarea mea. A încerca să fie răspăruită o declaraţie a mea ca o declaraţie ofensatoare la adresa cadrelor didactice mi se pare contrară total faţă de atitudinea pe care am avut-o faţă de dascăli, faţă de cadrele didactice pe care, repet, îi respect’, a spus premierul.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)