Mai multe proiecte de refacere a unor obiective culturale ar urma să se deruleze în perioada următoare cu fonduri provenite, în principal, dintr-un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Reporterul RRA, Andrei Şerban, aminteşte că guvernul a aprobat recent un memorandum în acest sens, în perspectiva obţinerii a peste 200 de milioane de euro, din care cea mai mare parte va fi alocată reabilitării unei clădiri emblematice din Bucureşti, a precizat ministrul culturii, Lucian Romaşcanu.

Lucian Romaşcanu: Din cei 217 milioane de euro, aproximativ jumătate se vor duce către restaurarea Muzeului Naţional de Istorie a României, un obiectiv care are nevoie urgent de acest proiect, iar restul banilor se vor duce către Teatrul Naţional şi Opera Română din Cluj-Napoca. Vom încerca şi obţinem… Avem deja trei terenuri propuse de Primăria Iaşi, se pare că unul se apropie de ceea ce ne dorim pentru a construi o operă de la zero în municipiul Iaşi. Există bani în acest moment pentru Muzeul Naţional al Revoluţiei Anticomuniste, pentru Aşezămintele Brătianu din Bucureşti, pentru Vila Florica Brătianu din Argeş. Deci, cred că, cu acest nou pachet de finanţare, vom reuşi să restaurăm cam tot ce are Ministerul Culturii în administrare.

Lucian Romaşcanu a mai anunţat că Sala Palatului de la Bucureşti ar putea să fie preluată de Ministerul Culturii, pentru care se vor căuta alte fonduri cu care să fi modernizată şi, de asemenea, vor începe demersurile pentru preluarea în administrare şi a Castelului Regal de la Mamaia care, recent, a revenit statului român printr-o hotărâre judecătorească.

(Rador/Foto radioiasi.ro)