Iohannis, despre rectificarea bugetară: Am discutat un prim draft pe care mi l-au prezentat premierul şi ministrul Finanţelor

Publicat de Andreea Drilea, 12 august 2020, 20:24 / actualizat: 13 august 2020, 6:25

UPDATE ora 20:00 – Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că premierul Ludovic Orban şi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, i-au prezentat un ‘prim draft’ privind rectificarea bugetară şi lucrează în continuare, urmând ca datele să fie prezentate public când sunt finalizate.

‘Pot să vă confirm că am avut o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor, fiindcă am dorit să văd cum arată situaţia, însă despre date concrete vă va informa Guvernul, atunci când are proiectul pregătit şi îl va prezenta public’, a precizat Iohannis, la o conferinţă de presă, întrebat în legătură cu rectificarea bugetară.

El a mai spus că premierul şi ministrul Finanţelor au prezentat ‘un prim draft’ al proiectului.

‘Am discutat un prim draft pe care mi l-au prezentat premierul şi ministrul Finanţelor. Ei lucrează în continuare pe aceste chestiuni şi când sunt finalizate datele, le vor prezenta public’, a adăugat şeful statului, întrebat cu privire la majorarea pensiei minime şi a salariilor profesorilor.

Şeful statului a avut miercuri, la ora 16,00 o şedinţă privind rectificarea bugetară cu prim-ministrul Ludovic Orban şi cu ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Luni, premierul Ludovic Orban anunţa că în această săptămână va fi adoptată rectificarea bugetară.

‘Rectificarea bugetară va fi adoptată în cursul acestei săptămâni. Ministerul Finanţelor a finalizat raportul privind starea economică şi bugetară. (…) Din solicitările pe care le avem, sunt solicitări pertinente de creştere a alocărilor bugetare pe zona investiţiilor, în infrastructura de transport – sunt solicitări la Ministerul Transporturilor, a investiţiilor judeţene şi locale – aici este vorba de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. De asemenea, vom aloca sume suplimentare în domeniul sănătăţii, în domeniul educaţiei şi în domeniul agriculturii, pentru că este necesară o majorare a bugetului Ministerului Agriculturii pentru plata despăgubirilor către fermierii ale căror ferme au fost afectate de secetă, şi mai sunt câteva măsuri în care avem ca obiectiv creşterea bugetului’, declara Orban la sediul PNL.

El sublinia că situaţia este una în care constrângerile bugetare sunt foarte mari şi că o să se analizeze cu foarte mare seriozitate fiecare obiectiv de investiţii şi fiecare solicitare de creştere a bugetului.

Ludovic Orban preciza, de asemenea, că încă nu s-a luat o decizie legată de ce ministere vor pierde bani la rectificarea bugetară.

