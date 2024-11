BNR a urcat la 4,9% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an

UPDATE – Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 4,9%, de la 4% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2024 şi anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârşitul lui 2025, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Conform prezentării, oscilaţiile de ritm sunt generate de efectele de bază asociate evoluţiilor din trecut: eliminarea din calculul ratei anuale a inflaţiei a majorărilor impozitelor indirecte din ianuarie 2024, respectiv a reducerilor de preţuri ale gazelor naturale şi alimentelor neprocesate în T2 2024, etc.

Reintrarea în intervalul ţintei este preconizată pentru prima parte a anului 2026. Revizuirea ascendentă faţă de valorile proiectate în Raportul anterior, mai semnificativ în prima parte a intervalului de proiecţie, dar cu efect persistent şi pe termen mediu, este asociată cu precădere evoluţiilor recente mai nefavorabile decât se preconiza pe segmentul alimentelor.

‘De fapt, prognoza, cum de multe ori a repetat Banca Naţională, noi o facem cu datele certe pe care le avem. Ştim că va urma o corecţie fiscal-bugetară, o ajustare în domeniul fiscal-bugetar care se va duce şi spre o ajustare externă. Ambele deficite, deficitele gemene sunt în jur de 8%. Deci este greu de spus că sectorul neguvernamental ar contribui prea mult sau semnificativ la deficitul extern. Cât este deficitul public cam atât este şi deficitul extern. Corecţiile care se vor face în ceea ce priveşte deficitul public se vor reflecta bineînţeles şi în deficitul extern. Nu avem date certe privind maniera în care se vor face şi în consecinţă aceasta prognoză se bazează numai cu ce ştim în prezent. Nu cuprinde măsurile de corecţie fiscal-bugetare care se vor lua la anul şi în funcţie de ele inflaţia va putea să fie mai mare sau mai mică’, a explicat guvernatorul BNR.

Întrebat de jurnalişti dacă în ultimele luni ale acestui an vom avea parte de un puseu inflaţionist, Isărescu a negat acest lucru.

‘Vă spun direct: nu şi nu ăsta e mesajul nostru. Sunt şi efecte de bază şi nu vedem că inflaţia se mai duce în jos aşa cum am văzut în vară. În vară eram mai optimişti’, a precizat Mugur Isărescu.

Acesta a avertizat că evoluţia din lunile noiembrie – decembrie este generată atât de factori exogeni, cât şi de secetă, care ‘îşi va spune cuvântul’.

Guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, va prezenta astăzi, într-o conferinţă de presă, cel mai recent raport asupra inflaţiei, aprobat la finalul săptămânii trecute de Consiliul de administraţie al instituţiei.

BNR estimează că preţurile vor mai creşte uşor până la finalul acestui an, iar inflaţia se va menţine ridicată. Potrivit prognozei, în 2025 rata inflaţiei va cunoaşte o fluctuaţie accentuată sub ţinta propusă de banca centrală, de 3,5%. În ultima şedinţă de politică monetară, BNR a mai decis să menţină dobânda-cheie la 6,5% /an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,5% . (Rador/ FOTO radioiasi.ro)