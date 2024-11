Ghid gratuit destinat pacienţilor oncologici

Publicat de Andreea Drilea, 8 mai 2020, 10:30

Un ghid destinat pacienţilor oncologici în perioada pandemiei de COVID-19 este disponibil gratuit pe pagina de internet aliantapacientilor.ro.

După cum transmite reporterul Radio România Actualităţi, Adriana Turea, este vorba despre un set de recomandări şi informaţii utile întocmit de asociaţii ale pacienţilor cu sprijinul specialiştilor Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România.

Medicul Laura Mazilu de la Spitalul Judeţean din Constanţa a explicat cum decurge în această perioadă comunicarea cu pacienţii care au afecţiuni oncologice.

Laura Mazilu: Noi avem numerele de telefon ale pacienţilor, ei au fost sunaţi. Cei care au avut nevoie de reţete şi-au primit tratamentul. La un număr de pacienţi le-am eliberat şi scrisori medicale, astfel încât să-şi poată ridica în continuare medicaţia de la medicul de familie. Am primit pe WhatsApp rezultatele investigaţiilor şi al analizelor, astfel încât ei să nu se deplaseze. Pentru investigaţii, acolo unde am putut amâna investigaţiile, am făcut-o. Am prelungit practic aprobările de medicaţie prin casa naţională. Putem să le prelungim încă trei luni, fără să fie nevoie ca pacientul să-şi facă neapărat investigaţiile, în funcţie de caz evident.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)