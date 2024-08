Documentarul „Centenarul Filmului Românesc” la Festivalul de Film și Istorii Râșnov

Documentarul Centenarului Filmului Românesc va avea o proiecție specială la Râșnov, în cadrul Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR), ediția a 12-a.

Documentarul a fost lansat la Iași pe 18 decembrie 2019, la Gala de încheiere a proiectului Centenarul Filmului Românesc.

În cadrul FFIR, va rula sâmbătă 29 august, ora 21.30, la Cetatea Râșnov, în prezența Irinei-Margareta Nistor, Ambasadoarea proiectului.

Prezintă: Andrei Giurgia (Manager proiect), Irina-Margareta Nistor (Ambasador) și Corina Giurgia (PR proiect).

“Filmul Centenarului a ajuns istorie! Va fi proiectat la Râșnov, la Cetate, la FFIR 12.2, cu nostalgie pentru toate locurile și gazdele cinefile întâlnite! I-a fost acordat un spot ideal: între Adrian Despot, Cezar Popescu & Țapinarii și înainte, de un oscarizat: Jo Jo Rabbit, al carui DOP e un român genial: Mihai Mălaimare Jr.”, precizează Irina-Margareta Nistor, Ambasadoarea proiectului.

DESPRE DOCUMENTAR

Producători: Asociația ARTIS, ASJ, Departamentul Centenar, Primăria Municipiului Iași

Durată: 29 minute

Gen: Documentar

Rating: AG

2018-2019, o hartă a României filmice | Centenarul Filmului Românesc a fost unul dintre cele mai importante proiecte din anul Centenarului României Mari, dedicat filmului românesc. O echipă entuziastă din Iași a dus film românesc în localități în care filmul ajunge rar sau deloc, din România, Basarabia și zona Cernăuțiului. Știam ce vom găsi, în majoritatea localităților: un public care nu mai este obișnuit să vadă filme la cinema, pe marele ecran.

Am ales 100 de filme, am pus la cale 100 de evenimente cu invitați din cinematografie, am ajuns în 100 de localități de pe ambele maluri ale Prutului. O echipă de 16 organizatori, un ambasador cinematografic, 3 selecționeri de film, parteneri, invitați, spun cum și de ce are impact un asemenea proiect pentru comunitățile vizate.

Centenarul Filmului Românesc înseamnă o viață de caravană trăită ca-n filme, cu nopți albe, filme de aur, pe care noile generații le-au văzut pentru prima oară. Dacă avem un câștig major, atunci acesta se traduce în bucuria întâlnirii cu publicul și povestea frumoasă din serile cu invitații care coborau de pe marele ecran și se transpuneau în fața cinefililor.

ON-LINE

Facebook: www.facebook.com/100filme.ro

Instagram: https://www.instagram.com/centenarulfilmului

Site: 100filme.ro

[su_spacer]