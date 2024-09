Din această lună intră în plată pensiile recalculate pe baza noii legi adoptate de Parlament anul trecut şi bazate pe principiul contributivităţii.

Dintre cei 4,7 milioane de pensionari, 3,8 milioane vor primi sume mai mari, iar ceilalţi 900.000 vor rămâne cu aceiaşi bani.

Chiar dacă au fost emise şi decizii în care sumele rezultate au fost mai mici decât cele în plată, acest lucru este valabil doar pe hârtie, iar pentru a reconfirma că nicio pensie nu va scădea, Ministerul Muncii şi Casa Naţională de Pensii le vor trimite scrisori explicative tuturor celor aflaţi în situaţia respectivă – după cum a precizat preşedintele Casei, Daniel Baciu.

Daniel Baciu: Cât de repede ele vor pleca către acei beneficiari care se află în zona indemnizaţiei sociale minime pentru pensionari, cât şi acelor pensionari care în urma recalculării au rezultat un cuantum mai mic, rămânând în plată cu pensia cea mai avantajoasă. Şi aici am explicat foarte clar: este o scrisoare pe care am semnat-o împreună cu doamna ministru, să spunem pensionarilor că în urma acestei recalculări nici o pensie nu va scădea. Dimpotrivă, sunt creşteri ale pensiilor şi cei care au un cuantum mai avantajos vor rămâne cu acel cuantum avantajos în plată. Acest conţinut din scrisoare este de fapt şi în decizia de recalculare, dar am ţinut neapărat să mai venim cu încă o precizare acestor pensionari şi să venim cu această scrisoare în care explicăm clar care sunt beneficiile noii legi a pensiilor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro