Dacian Cioloş şi Dan Barna, în turul doi al alegerilor pentru preşedinţia USR PLUS

UPDATE – Senatorul Irineu Darău, care s-a clasat pe locul al treilea în primul tur al alegerilor pentru preşedinţia USR PLUS, a anunţat, joi, că nu îl va susţine nici pe Dan Barna, nici pe Dacian Cioloş în turul al doilea, menţionând că nu poate sprijini ‘un candidat care atentează la democraţie’ şi ‘un candidat care se uită la această agresiune fără să facă nimic’.

‘Astăzi este finalul campaniei interne şi al votului pentru alegerea preşedintelui USR PLUS. Au fost săptămâni intense, care mi-au prilejuit reîntâlnirea cu numeroşi oameni ce au pus umărul la această construcţie politică în care am investit cu toţii atâtea speranţe. Fiecare dintre ei este o sursă de inspiraţie pentru mine. Candidatura mea manifest s-a dovedit cu atât mai necesară acum când am văzut cât de mult s-a îndepărtat partidul de valorile sale fondatoare’, a scris Darău, pe Facebook.

El a afirmat că ‘procedura internă de campanie şi de vot s-a dovedit a fi profund viciată’.

‘Şi nu a existat niciun fel de voinţă de a o repara – nici din partea actualei conduceri, nici din partea copreşedinţilor contra-candidaţi în cursa electorală. Festivalul democraţiei interne, cel care ne-a diferenţiat în trecut de toate celelalte partide de pe scena politică, s-a transformat într-o glumă. Voi face tot ce ţine de mine pentru a remedia acest lucru, pentru că numai alegerile echitabile şi corecte pot fi fundamentul unei democraţii veritabile’, a adăugat Darău.

Senatorul USR PLUS a anunţat că nu va susţine niciun candidat în turul al doilea al alegerilor din partid.

‘Nu pot susţine un candidat care atentează la democraţie, după cum nu pot susţine un candidat care se uită la această agresiune fără să facă nimic. Rolul meu rămâne acela de a mă lupta pentru democraţie, integritate şi meritocraţie – valorile care ne-au adus împreună. Nu vreau să mai fim răul cel mai mic, fiindcă nu va fi îndeajuns pentru a schimba în bine România. De aceea, în perioada următoare şi în cadrul Congresului USR PLUS, voi susţine soluţii pentru a rezolva problemele sistemice cu care se confruntă partidul, soluţii care includ: sistem de vot proporţional la toate nivelurile, super-majoritate necesară pentru aplicarea de sancţiuni, pentru împiedicarea sancţiunilor discreţionare date de birouri sau comisii prin majorităţi fragile, limitarea cumulului de funcţii. Le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi le reamintesc că nu ne oprim aici! România are nevoie de un USR PLUS curat, competent şi credibil. Membru cu membru, redevenim puternici!’, a mai scris Darău.

Copreşedinţii USR PLUS Dacian Cioloş şi Dan Barna merg în turul al doilea al alegerilor pentru şefia partidului, a anunţat, joi, purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, Dacian Cioloş a obţinut 15.111 voturi (46%), Dan Barna – 14.404 voturi (43,9%), Irineu Darău are 3.300 de voturi (10,1%).

Dintre cei 44.114 membri cu drept de vot şi-au exprimat opţiunea 32.815 (74,4%).

‘Procesul continuă cu turul al doilea. Astăzi vom avea o şedinţă de Birou Naţional, la ora 16,00. Vom discuta detalii despre turul doi, împreună cu Secretariatul General. În zilele următoare va începe turul doi, care se va încheia înainte de Congres. Avem Congres USR PLUS în nouă zile, astăzi vom lua şi decizii legate de organizarea Congresului’, a explicat Moşteanu, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul formaţiunii.

Membrii USR PLUS au avut posibilitatea să-şi exprime pe parcursul ultimei săptămâni, prin vot online, opţiunea în ceea ce priveşte noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul scrutinului online urmează să fie validat de Congresul USR PLUS care va avea loc în zilele de 2 şi 3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti.

