Cresc uşor ratele pentru creditele a căror dobândă de referinţă este IRCC

Publicat de gabrielarotaru, 2 aprilie 2023, 07:27

Cresc uşor ratele pentru creditele a căror dobândă de referinţă este IRCC. Indicele urcă de astăzi la aproape 6% pe an.

IRCC este, mai precis, stabilit de astăzi la 5,98% pe an, în creştere faţă de ianuarie, când ajunsese la 5,71%.

Indicele a fost introdus din 2019 pentru creditele în monedă naţională şi este calculat o dată la trei luni.

Anul trecut, pe fondul creşterii ROBOR, indicele a fost preferat de mulţi români pentru împrumuturile luate de la bănci. IRCC a consemnat, însă, şi el, o majorare constantă, având anul trecut chiar un salt de la 2,65% la puţin peste patru procente.

Între timp, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,85% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională. În ianuarie 2022 trecea cu puţin de 3% pe an. În creştere este şi indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă. Noua valoare este de 7,19% pe an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)