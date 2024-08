Prim-ministrul Marcel Ciolacu: Am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului de Mureş

UPDATE – Prefectul şi subprefectul de Mureş au fost eliberaţi din funcţie, urmare a situaţiei care a fost descoperită la Centrul de îngrijire şi asistenţă ‘Căsuţa Lu’Min’, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Premierul efectuează vineri o vizită de lucru în judeţul Tulcea, unde a participat şi la o şedinţă a Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

‘Ştim foarte bine că sub coordonarea prefecţilor şi a subprefecţilor s-au făcut controale timp de o lună de zile. Din câte am înţeles, AJPIS-ul controlase acest centru cu o zi sau două înainte şi spusese că nu e nicio problemă. Doamna ministru a Muncii a luat decizia de a face o comisie disciplinară, conform legii a fost destituită persoana care a condus AJPIS-ul. Eu astăzi de dimineaţă am avut o discuţie cu vicepremierul şi ministrul de Interne, domnul Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului. Trebuie să înţelegem foarte bine care este rostul nostru şi care este rolul statului în acest moment. (…) Atât timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înţelegem foarte clar că trebuie să le şi urmărim. Repet, am convenit împreună cu domnul Predoiu decizia de eliberare din funcţie a prefectului şi subprefectului judeţului Mureş, este una corectă’, a declarat Marcel Ciolacu.

În context, premierul a mulţumit reprezentanţilor ONG-rilor care au sesizat neregulile de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă ‘Căsuţa Lu’ Min’ din judeţul Mureş şi a subliniat că trebuie regândit sistemul de control şi sistemul de autorizare al unor astfel de centre.

‘Trebuie desfiinţate anumite instituţii ale statului care nu funcţionează. Trebuie regândit sistemul de control şi sistemul de autorizare. Am văzut cu toţii ce s-a întâmplat la Mureş, ce s-a descoperit – şi îi felicit de reprezentanţii ONG-urilor care s-au implicat voluntar, din câte ştiu, şi au descoperit acest lucru – şi chiar le sunt recunoscător, ca om şi ca român. Pentru că intervenţia lor ne-a dovedit foarte clar faptul că ei au salvat vieţi. Dacă nu s-ar fi descoperit la timp, lucrurile ar fi putut avea o finalitate mult mai tragică’, a declarat Ciolacu.

Totodată, şeful Executivului a anunţat o serie de măsuri legislative avute în vedere pentru perioada următoare.

‘Luni voi avea o întâlnire la Guvern, atât eu, cât şi consilierii mei, cu toţi reprezentanţii ONG-urilor, pentru a găsi modificările legislative pe care să le facem până pe 31 august, urmând pe urmă să venim cu o lege în Parlament cu tot ce înseamnă discuţii parlamentare. Invităm pe toţi cei interesaţi, astfel încât până la sfârşitul acestei sesiuni să avem o altă instituţie. Deci, trebuie să privim lucrurile ca şi reacţie a Guvernului, a legislativului, în două părţi. Una va fi până pe 31 august, printr-o ordonanţă de urgenţă şi una din septembrie, să dăm Parlamentului ce este al Parlamentului, fiindcă el legiferează’, a declarat Ciolacu.

Pe acelaşi subiect, premierul a adăugat că a dispus o analiză în ceea ce priveşte pedepsele pentru astfel de fapte, în vederea unei eventuale modificări a Codului penal.

‘Am dat spre analiză în ceea ce priveşte pedepsele pentru astfel de lucruri, să vedem, să facem o analiză foarte clară unde ne încadrăm cu nivelul pedepselor şi dacă va trebui să modificăm Codul Penal în vreun sens să venim cu această modificare. Nu pot să vă răspund acum, pentru că aştept încă analiza’, a mai afirmat Ciolacu.

În cursul zilei de joi, autorităţile au fost sesizate cu privire la faptul că la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă ‘Căsuţa lu’ Min’, din comuna Sântana de Mureş, sat Bărdeşti, ‘mai multe persoane sunt ţinute în condiţii improprii’. AGERPRES

UPDATE – DNA a anunţat vineri că a deschis un dosar penal in rem care are ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu în legătură cu licenţierea şi supravegherea activităţii azilului din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş.

‘Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu licenţierea/supravegherea activităţii unui centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi din judeţul Mureş. Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă (‘in rem’), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală’, transmite DNA într-un comunicat de presă. Agerpres

UPDATE – Prefectura Mureş a anunţat, vineri, că directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, Cristian Viorel Răduţ, a fost eliberat din funcţie, fiind luate de autorităţi şi alte măsuri în acest caz, după descoperirea ‘azilului groazei’ din judeţ.

‘Prin decizia nr. 873 din 28 iulie a directorului general al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, Cristian Viorel Răduţ, a fost eliberat din funcţie. Pe perioada cercetării administrative, acesta a fost mutat pe o funcţie publică de execuţie, din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş. Atribuţiile corespunzătoarea funcţiei publice de conducere temporar vacante de director executiv al AJPIS Mureş sunt delegate doamnei Baricz Semina, şef serviciu’, a transmis Prefectura Mureş.

Tot vineri, prefectul a dispus verificarea tuturor unităţilor de asistenţă socială care funcţionează în judeţ, de către reprezentanţi ai Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, Direcţiei de Sănătate Publică, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Prefectura mai arată că ‘pentru situaţii de încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale beneficiarilor’, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale a retras licenţa de funcţionare a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă ‘Căsuţa lu’ Min’, eliberată la data de 28 decembrie 2020. Agerpres

Un nou azil cu probleme a fost identificat ieri, în judeţul Mureş. Este vorba de o unitate din localitatea Bărdeşti, unde şapte persoane au fost găsite la subsol, în condiţii improprii. Aceştia se adăugau altor 23 de persoane care figurau în actele oficiale ale azilului. Totul a ieşit la iveală în urma unui control al Centrului de Resurse Juridice.

Corespondenta RRA, Marcela German, are detalii: Georgiana Pascu, manager de program Centrul de Resurse Juridice, a fost cea care a ajuns în control la centrul din Bărdeşti şi, după ce a descoperit rezidenţii la subsol, a cerut ajutor prin 112.

Georgiana Pascu: Era o perdea de plastic în spatele căreia, de fapt, erau ascunse mai multe persoane cu dizabilităţi, într-o stare gravă. Era o cameră plină cu materiale de construcţii, fără ferestre. Persoanele acestea zăceau pur şi simplu pe saltele murdare. O tânără se afla într-o stare gravă de malnutriţie.

Autorităţile au cerut ministrului muncii retragerea licenţei centrului pentru a putea trece la relocarea rezidenţilor.

Georgiana Pascu: Opt persoane au fost duse pentru investigaţii la UPU-SMURD şi după aceea au fost îndreptaţi către secţiile de psihiatrie sau alte unităţi spitaliceşti. S-a constatat că alte cinci persoane mai trebuie să beneficieze de un control mai amănunţit şi au fost direcţionaţi către SMURD. Mai avem 17 persoane instituţionalizate, care vor fi relocate în timpul imediat următor.

DGASPC Mureş nu are contract cu centrul privat şi nici nu ştia de existenţa rezidenţilor din alte judeţe. Centrul a fost controlat cu o zi înainte de AJPIS, dar inspectorii nu au ajuns la subsol. Vecinii spun că noaptea auzeau plânsete de suferinţă şi l-au anunţat pe proprietar. Cazul este cercetat acum de poliţişti.

Ministrul muncii, Simona Bucura-Oprescu a anunţat aseară că a dispus retragerea licenţei în cazul azilului din Mureş. Şi premierul Marcel Ciolacu a avut o reacţie pe această temă. El a spus pe o reţea de socializare că a cerut intervenţia instituţiilor statului abilitate în acest caz. Şeful guvernului a menţionat că va monitoriza evoluţia evenimentelor şi a anunţat toleranţă zero în astfel de situaţii.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)