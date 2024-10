Cei mai mulți copii cu părinți plecați la muncă în străinătate sunt în județele din Nord-Est. Una din patru mame plecate nu și-a găsit de lucru în țară

Diana a început clasa a VIII-a. Știe ca va fi un an greu, cu examene, dar ce i se pare cel mai greu este că va fi iar un an fără mama alături. A învățat cu timpul ca orice întrebare și orice motiv de tristețe ar avea să le păstreze până la întâlnirea online de duminică cu mama. Uneori se simte vinovată și slabă pentru că îi este atât de dor de mama: „Îl văd pe fratele meu mai mic care se joacă și nu zice niciodată nimic, el nu se plânge…așa cum o fac eu…uneori mă doare în piept de dorul ei”. Diana a rămas cu tatăl și fratele ei mai mic de când avea 10 ani, acum are 14 și dorul de mama nu s-a domolit niciodată.

Iași, 3 octombrie 2024 – Regiunea Nord-Est înregistrează cel mai mare număr de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate din România (studiu Salvați Copiii, 2022) – peste 130.000 de copii sunt în această situație. În ultimii trei ani, județele din regiunea Nord-Est au pierdut prin emigrare cu schimbarea reședinței chiar și echivalentul populației unui oraș[1]: de pildă, judeţul Suceava înregistrează un număr de 19.799 de persoane în această situaţie, mai mult decât populația orașului Gura Humorului (17.596 persoane). În ceea ce priveşte judeţul Vaslui, numărul persoanelor care au emigrat cu schimbarea reşedinţei în ultimii trei ani – 12.435 de persoane, este mai mare decât populaţia oraşului Negreşti (9.882 de persoane).

Totodată, datele arată că:

În județul Iași, 23.803 persoane, echivalentul a jumătate din populația municipiului Pașcani (45.124 de persoane), au emigrat cu schimbarea reşedinţei.

În județul Neamț sunt 15.291 de persoane care au emigrat cu schimbarea reședinței în perioada 2021-2023, aproximativ jumătate din populația orașelor Târgu Neamț și Bicaz laolaltă (31.091).

Datele studiului Salvaţi Copiii arată că una din patru mame din Regiunea NE (27%) pleacă pentru că nu are loc de muncă în proximitate (+35% față de media națională). În ceea ce privește frecvența școlară, cercetarea a relevat că unul din șapte copii cu părinți plecați la muncă în străinătate din regiune nu frecventează școala zilnic. Ponderea regională este mai mare cu 50% decât media înregistrată la nivel național în rândul copiilor cu părinți migranți.

„Sunt deja câteva decenii de când generații întregi de copii au crescut fără părinți alături, aceștia fiind nevoiți să lucreze în alte țări. Este un fenomen social de amploare, cu consecințe stratificate și care necesită o abordare complexă, atât prin servicii de sprijin psihologic și educațional pentru copii, cât și prin servicii de consiliere și sprijinire a părinților să fie prezenți în viața copiilor lor, în pofida distanței”, spune Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

Date din studiul național realizat de Salvați Copiii România:

Italia și Spania se află pe primele poziții ale țărilor de destinație pentru femei, iar Germania, Italia și Anglia pe primele locuri ca destinație pentru bărbați. Situația este similară cu cea înregistrată la nivel național.

Aproximativ unu din cinci părinți plecați la muncă în străinătate din regiunea Nord-Est lucrează în agricultură în țările de destinație. Ponderea taților care lucrează în construcții în țările de destinație este semnificativ mai mare decât media la nivel național.

Riscul de sentimente și trăiri negative în rândul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate este de două ori mai mare la nivel regional decât în rândul celorlalți copii. Însingurarea, tristețea, stresul și sentimentul că sunt mai săraci caracterizează dominant copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Incidența riscului de comportamente vătămătoare și abuz de substanțe dăunătoare este, la nivel regional, de două ori mai mare în cazul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate decât în rândul celorlalți copii.

Servicii ale organizaţiei Salvaţi Copiii destinate protecției copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate la nivel regional

În Regiunea Nord-Est, Salvați Copiii derulează din 2009 programe de suport pentru copiii rămași singuri acasă în urma migrației economice a părinților. Au fost sprijiniți până în prezent peste 4.000 de copii şi persoanele în grija cărora au rămas aceștia, în centre de suport din judeţele Iaşi, Suceava, Vaslui şi Neamţ, iar din 2019 organizația beneficiază de sprijinul PEPCO România în susținerea programelor din judeţele Iaşi, Suceava și Vaslui.

În 2024, activitățile susţinute de PEPCO România au inclus pe lângă oferirea de sprijin psiho-socio-educațional pentru peste 380 de copii și persoanele în grija cărora au rămas aceștia, activități de conectare copii-părinți sub egida campaniei „Discuții din inimă”, organizarea de caravane de conştientizare şi consiliere și diverse activități de informare în 23 de localități, preponderent din mediul rural şi urban mic, la care au participat peste 1.200 de persoane – părinți care muncesc peste hotare veniți acasă pentru a-și petrece concediul, persoane în grija cărora au rămas copiii și reprezentanți ai autorităților locale, activităţi de informare şi conştientizare a părinţilor la revenirea în ţară, cu sprijinul Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” din Suceava, workshopuri pentru cadre didactice pentru stimularea preluării modelelor de activităţi în cât mai multe şcoli. 30 de școli partenere sunt alături pentru promovarea campaniei „Discuții din inimă” în rândul părinților și elevilor lor.

„Pepco rămâne aproape de proiectele dezvoltate pentru copiii rămași acasă în urma plecării părinților la muncă în străinătate. Înțelegem provocările emoționale cu care se confruntă acești copii și considerăm că educația și sprijinul psihologic sunt esențiale pentru dezvoltarea lor sănătoasă. Prin colaborarea sub umbrela campaniei ”Discuții din Inimă”, ne propunem să oferim resursele și suportul necesar pentru a ajuta copiii să gestioneze mai bine separarea și să își construiască reziliența emoțională. Credem cu tărie că, investind în bunăstarea lor emoțională și mentală, contribuim la formarea unor tineri mai puternici, echilibrați și pregătiți pentru viitor. Suntem onorați să realizăm împreună acest demers prin care promovăm și susținem, prin diverse servicii și instrumente dezvoltate în această campanie, starea de bine în rândul copiilor și adolescenților.”, a declarat Raluca Popescu, Corporate Social Responsibility Specialist PEPCO Romania.

Context

Amploarea fenomenului copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate a făcut necesară dezvoltarea unei rețele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizația Salvați Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât și părinților lor și persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2009, prin care a sprijinit până în prezent 24.000 de copii şi adulţi.

În centrele de zi destinate acestor copii, echipele interdisciplinare formate din psihologi, asistenţi sociali şi cadre didactice oferă servicii de consiliere psihologică şi socială, activităţi de suport şcolar şi activităţi de socializare pentru copii, precum şi activităţi de educaţie parentală, consiliere socială şi îndrumare juridică pentru adulţi.

Programul a fost derulat în Bucureşti şi 18 judeţe: Argeş, Braşov, Caraş-Severin, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Neamţ, Olt, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. Doar în 2023, am derulat programe locale în 50 de şcoli din aceste judeţe.

Peste 130.000 de persoane, părinți, copii și specialiști, au fost informate cu privire la impactul negativ pe care plecarea părinților îl are asupra copiilor rămași acasă, respectiv la obligațiile ce le revin părinților la părăsirea țării. (Comunicat Salvați Copiii)