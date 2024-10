BPN al PNL l-a propus pe Dan Vîlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor

UPDATE – Deputatul Dan Vîlceanu, validat pentru funcţia de ministru al Finanţelor, a declarat că îşi doreşte să preia cât mai rapid portofoliul pentru gestionarea unor probleme care aşteaptă să fie rezolvate, subliniind că se simte obligat de încrederea care i-a fost acordată de colegii din BPN al PNL.

‘În primul rând, aş vrea să-i mulţumesc premierului pentru susţinere şi în al doilea rând este onorant pentru mine că astăzi am primit votul colegilor. Este o încredere pe care mi-o acordă şi o încredere pentru care mă simt obligat. De asemenea, vreau să vă spun că Ministerul de Finanţe este unul dintre ministerele foarte importante din Guvernul României şi nu am niciun fel de dubiu că voi face echipă bună cu prim-ministrul. Am lucrat împreună şi în Comisia de buget-finanţe. Sunt cred că 4-5 bugete pe care le-am dezbătut împreună în comisiile reunite’, a declarat Dan Vîlceanu, miercuri, la finalul BPN al PNL.

El a adăugat că îşi doreşte ca preluarea portofoliului de la Finanţe să se întâmple ‘cât mai repede’, astfel încât să poată fi începută gestionarea ‘unor probleme care aşteaptă să fie rezolvate’.

UPDATE – Preşedintele PNL, Ludovic Orban, consideră că răspunderea integrală pentru propunerea lui Dan Vîlceanu pentru funcţia de ministru al Finanţelor îi aparţine premierului Florin Cîţu şi susţinătorilor lui.

Orban şi-a justificat votul împotriva desemnării lui Dan Vîlceanu, în şedinţa Biroului Politic Naţional (BPN) al PNL, prin faptul că nu a putut să parcurgă toată procedura de analiză şi verificare.

‘Prin votul dat ca preşedinte al PNL mi-am exprimat rezerve extrem de serioase faţă de această candidatură. Domnul prim-ministru Florin Cîţu în toate apariţiile publice a spus că susţine competenţa, integritatea. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare, din cauza asta mi-am exprimat votul împotrivă. De asemenea, am votat împotrivă pentru ca opinia publică să ştie foarte clar că răspunderea integrală pentru această desemnare îi aparţine premierului Cîţu şi celor care au convocat BPN, care sunt susţinătorii domnului Cîţu’, a afirmat Orban, miercuri, după şedinţa BPN.

El a explicat că BPN pentru validarea lui Dan Vîlceanu a fost convocat de 23 de membri, fiind îndeplinită condiţia statutară ca un sfert dintre membrii să determine convocarea.

‘Convocarea a fost făcută ieri prin SMS între 17.30 şi 18.30 pentru azi la 10.30. Din acest motiv, din cei 79 de membri care compun BPN au fost prezenţi doar 48 de membri. S-au înregistrat 31 de absenţi care probabil din cauza convocării foarte rapide nu au putut să participe la această şedinţă’, a spus Orban.

El a precizat că propunerea premierului Florin Cîţu ca Dan Vîlceanu să fie ministru al Finanţelor a întrunit 47 de voturi pentru şi un vot împotrivă.

‘Votul împotrivă îmi aparţine. Modul în care s-a derulat toată procedura, faptul că nu am avut o discuţie cu Florin Cîţu pe tema propunerii făcute publice de premier, faptul că BPN a fost convocat intempestiv fără să fiu informat şi fără să existe un punct de vedere din partea mea, vreau să precizez că aş fi convocat cu siguranţă BPN pentru a valida candidatul la funcţia de ministru al Finanţelor. Afirmaţiile făcute în spaţiul public că ei au făcut această convocare intempestivă a BPN ca urmare a refuzului meu de a-l convoca sunt afirmaţii care nu au nicio legătură cu realitatea’, a adăugat Orban.

Preşedintele PNL a menţionat că Dan Vîlceanu nu a solicitat nicio discuţie cu el şi nu şi-a susţinut în niciun fel candidatura în faţa sa.

‘Nu am putut să am o discuţie mai profundă de evaluare împreună cu premierul Cîţu. Ca atare, pentru că nu am putut să parcurg toată procedura de analiză serioasă şi de verificare în amănunt am spus că există posibile riscuri legate de această candidatură’, a mai spus Orban. AGERPRES

UPDATE – Biroul Politic Naţional al PNL l-a validat pe deputatul Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor.

Potrivit premierului Florin Cîţu, propunerea va fi trimisă miercuri la Palatul Cotroceni.

‘Votul a fost dat, sunt 70% dintre preşedinţii de filiale care au fost astăzi aici. A fost doar un singur vot împotrivă’, a declarat Cîţu, la finalul şedinţei PNL.

UPDATE – Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că nu va face o propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor, adăugând că părerea sa despre candidatul propus de Florin Cîţu pentru această poziţie şi-o va exprima în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional al partidului.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă va face o propunere pentru funcţia de ministru de Finanţe, Orban a spus: ‘Nu voi veni cu altă propunere. Practic, eu voi asigura conducerea şedinţei, pentru că prezidarea şedinţelor Biroului Executiv, Biroului Politic Naţional, Consiliului Naţional este atributul exclusiv al preşedintelui şi nu vreau să împiedic derularea unei şedinţe care ar putea fi statutară’.

Acesta a afirmat că Dan Vîlceanu, cel care a fost propus de premier să ocupe funcţia de ministru al Finanţelor, nu i-a cerut sprijinul şi nu a avut posibilitatea să aibă vreo discuţie cu acesta.

‘Evident că am un punct de vedere legat de această propunere. Poziţia mea legată de propunerea formulată de premier o voi exprima în cadrul Biroului Politic Naţional’, a menţionat el. AGERPRES

UPDATE – Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că va participa la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, dar va solicita documentele de convocare.



‘Am primit pe SMS convocarea transmisă de secretarul general. Nu mi-au fost aduse la cunoştinţă documentele de convocare, adică numărul de semnături, ordinea de zi propusă, procedura normală. (…) Voi participa. În mod evident, voi solicita documentele de convocare. În cazul în care documentele sunt conforme statutului şi dacă există cvorum de şedinţă, voi conduce această şedinţă’, a afirmat Orban la Palatul Parlamentului.

El susţine că nu a refuzat convocarea Biroului Politic.

‘Nu sunt de acord cu afirmaţiile făcute în spaţiul public că eu am refuzat să convoc Biroul Politic Naţional. Eu nu am refuzat. Singurul lucru pe care l-am cerut a fost o discuţie cu premierul pe tema candidatului (pentru funcţia de ministru al Finanţelor – n.r.), pentru că dorinţa mea era să susţinem de comun acord un candidat, atât premierul, cât şi eu, ca preşedinte al PNL. Oricum aş fi convocat Biroul Politic Naţional până la urmă pentru că pe data de 23 august expiră interimatul premierului în fruntea Ministerului Finanţelor. Asta e o bazaconie cu faptul că eu am refuzat să convoc Biroul Politic Naţional’, a precizat Ludovic Orban. AGERPRES

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL nu a fost convocată de preşedintele partidului, Ludovic Orban, ci la solicitarea unor membri ai acestei structuri de conducere, având în vedere urgenţa validării propunerii pentru Ministerul Finanţelor Publice.

‘A fost informat, i-am spus să convoace acum două zile BPN-ul pentru că expiră interimatul la Ministerul Finanţelor Publice, nu a convocat, există un alt articol care permite membrilor BPN să convoace statutar BPN-ul. Avem nevoie de un ministru al Finanţelor cât mai repede’, a explicat Florin Cîţu la Parlament.

Premierul a precizat că după ce Dan Vîlceanu va fi numit în funcţia de ministru al Finanţelor, se va proceda şi la depunerea jurământului, întrebat dacă a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre propunerea pentru portofoliul Finanţelor.

‘După ce vom avea numirea lui Dan Vîlceanu, va fi şi depunerea jurământului’, a spus Cîţu.

Marţi seară, premierul Florin Cîţu s-a întâlnit la Vila Lac cu mai mulţi lideri liberali care îl susţin la candidatura pentru şefia partidului şi a anunţat convocarea şedinţei BPN al PNL pentru situaţia de la Ministerul Finanţelor.

Întrebat despre faptul că preşedintele PNL, Ludovic Orban, reproşează că a fost convocată ‘din scurt’ această şedinţă a BPN şi că a aflat ‘dintr-un sms’ despre reuniune, premierul a spus: ‘Vă asigur că toate procedurile au fost respectate, nu a fost doar un sms, a fost şi discuţia pe care am avut-o cu domnul preşedinte – şi la telefon, şi faţă în faţă – despre acest BPN, nu e chiar din scurt, a fost discuţia ieri, BPN este mâine, deci cred că două zile sunt de ajuns’. AGERPRES

Biroul Politic Naţional al PNL se va întruni miercuri în şedinţă pentru validarea lui Dan Vîlceanu ca propunere pentru funcţia de ministru al Finanţelor.

Anunţul a fost făcut de premierul Florin Cîţu marţi seară, la finalul unei întâlniri pe care a avut-o la Vila Lac cu mai mulţi lideri liberali care îl susţin la candidatura pentru şefia PNL.

‘A fost o întâlnire foarte bună, într-un moment important pentru PNL. Mâine, pentru că suntem responsabili, am convocat un BPN pentru a numi ministrul Finanţelor Publice. Trebuie să ne concentrăm pe guvernare, urmează rectificarea bugetară, alocări de resurse importante în economie, aşa cum am obişnuit, eficient. Şi, bineînţeles, am discutat strategia pentru perioada următoare, pentru că intrăm în linie dreaptă pentru congresul din 25 septembrie. Cam aceasta a fost discuţia în această seară şi temele dezbătute’, a declarat Cîţu.

Întrebat despre faptul că preşedintele PNL, Ludovic Orban, reproşează că a fost convocată ‘din scurt’ această şedinţă a BPN şi că a aflat ‘dintr-un sms’ despre reuniune, premierul a spus: ‘Vă asigur că toate procedurile au fost respectate, nu a fost doar un sms, a fost şi discuţia pe care am avut-o cu domnul preşedinte, şi la telefon şi faţă în faţă, despre acest BPN, nu e chiar din scurt, a fost discuţia ieri, BPN este mâine, deci cred că două zile sunt de ajuns’.

‘Mâine avem un BPN, convocat de această echipă şi mâine vom demonstra că avem majoritatea necesară’, a răspuns Cîţu, întrebat dacă există majoritatea necesară pentru desfăşurarea reuniunii BPN. AGERPRES