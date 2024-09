Austria se opune în continuare aderării României la Spaţiul Schengen

Austria recunoaşte progresele făcute de România pentru aderarea la Spaţiul Schengen şi în privinţa cooperării transfrontaliere, dar se opune în continuare extinderii acestei zone de liberă circulaţie în Europa, este mesajul primit de ministrul de interne, Cătălin Predoiu, astăzi, la Viena, unde a avut convorbiri cu omologul austriac Gerhard Karner pe această temă.

Cătălin Predoiu a subliniat că România doreşte să devină un model standard de protecţie a frontierelor şi va continua eforturile pentru atingerea acestui obiectiv.

Redactorul RRA, Amalia Bojescu, are detalii:

Existenţa unor controale la graniţele mai multor state din Spaţiul Schengen arată că acest sistem nu funcţionează, susţine ministrul austriac de interne Gerhard Karner Este motivul pentru care Austria se opune extinderii spaţiului de liberă circulaţie.

Gerhard Karner: Sistemul Schengen ca întreg nu funcţionează, Sunt controale de frontieră între Germania şi Austria, între Austria şi Ungaria, Austria şi Slovenia. E un semnal clar că sistemul ca întreg nu funcţionează şi de aceea nu consider că o extindere este oportună la momentul actual.

Pe de altă parte, ministrul de interne Cătălin Predoiu afirmă că România face progrese în privinţa securităţii la graniţele sale, iar aderarea la Spaţiul Schengen rămâne un obiectiv de ţară.

Cătălin Predoiu: N-am iniţiat discuţii în paradigma ministrului care vine şi cere şi altuia care refuză. Am vrut să mă asigur în primul rând dacă există reproşuri sau slăbiciuni în ceea ce priveşte modul în care România protejează frontierele şi am fost foarte fericit să constat că şi Austria vede aceste progrese şi că România, pe toate programele pe care le are, performează.

Întâlnirea vine pe fondul opoziţiei Austriei faţă de aderarea României la Schengen, pe motiv că ţara noastră nu are capacitatea de a opri migranţii ilegali.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)