A fost semnat primul contract de proiectare și execuție pentru A8

Trei contracte în valoare de aproape 3,5 miliarde de lei, fără TVA, pentru obiective de infrastructură rutieră în lungime de aproape 65 de kilometri, au fost parafate, miercuri, la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).

Un prim contract se referă la construcţia tronsonului 4 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş, în lungime de 16,26 km şi drumul de legătură cu DN1 (5,6 km). Câştigătorul contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 Sâmbăta de Sus – municipiul Făgăraş şi Drum de legătură cu DN1 al Autostrăzii Sibiu – Făgăraş a fost anunţat pe data de 5 mai 2023.

Contractul adjudecat de asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret AS – Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi AS. are o valoare de 1,19 miliarde de lei (fără TVA) şi prevede proiectarea şi execuţia celor 16,26 km ai acestui tronson în termen de 48 de luni, din care 12 luni perioadă de proiectare şi 36 de luni perioadă de execuţie a lucrărilor.

Sectorul de Autostradă Sibiu – Făgăraş va asigura legătura pe un drum de mare viteză pe intercoridorul Moldova – Transilvania. Drumul de legătură cu DN1 are o lungime de 5,6 km.

Al doilea contract este cel care vizează construcţia secţiunii Leghin – Târgu Neamţ (30 km), parte din Autostrada A8 – Autostrada Unirii. Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade a fost desemnată câştigătoare a contractului pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 3 a Autostrăzii Târgu Mureş – Târgu Neamţ, cu preţul de 1,56 miliarde de lei, fără TVA.

Constructorul român trebuie să finalizeze lucrările, finanţate prin PNRR, în termen de 30 de luni, din care şase luni perioada de proiectare şi 24 de luni perioada de execuţie a lucrărilor, pentru cei 29,91 km ai acestei secţiuni (Leghin – Târgu Neamţ) care face parte din A8 (Târgu Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi- Ungheni).

Autostrada Târgu Mureş – Târgu Neamţ (211,1 km), parte a A8, este împărţită în 3 secţiuni, astfel: Secţiunea Târgu Mureş – Miercurea Nirajului (24,4 km) – finanţare PNRR, Secţiunea Miercurea Nirajului – Leghin (156,8 km) – finanţare PT şi Secţiunea Leghin – Târgu Neamţ (29,9 km) – finanţare PNRR.

Autostrada Unirii A8 va avea o lungime de peste 304 km (de la Târgu Mureş la Ungheni) şi va asigura legătura cu Republica Moldova prin noul pod peste Prut de la Ungheni, pentru a cărui proiectare şi execuţie a fost deja lansată licitaţia.

Cel de-al treilea contract parafat miercuri este pentru Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, în lungime totală de 17,5 km, ce va fi construit de Asocierea Impresa Pizzarotti – Retter Projectmanagement, la un preţ 815.075.249,74 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 34 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare şi 22 luni perioada de execuţie a lucrărilor. Perioada de garanţie a lucrărilor este de 10 ani.

În cadrul contractului sunt prevăzute 10 structuri dintre care 2 pasaje de o complexitate tehnică ridicată, având o lungime de 733 metri (pasaj pe Autostrada de Centură peste CF101 Bucureşti – Piteşti DN7), respectiv 650 metri (pasaj pe Autostrada de Centură peste râul Colentina, CF 300 Bucureşti – Ploieşti şi CF Mogoşoaia – Buftea).

Traseul Autostrăzii de Centură Bucureşti Nord – Lotul 1 se desfăşoară pe teritoriul judeţului Ilfov, între DJ 601A (Dragomireşti Vale – Bâcu) şi DN 1 în dreptul localităţii Corbeanca.