Publicat de Andreea Drilea, 17 septembrie 2022, 07:02

Mortalitatea a fost neobişnuit de mare în luna iulie, în Uniunea Europeană. Au fost cu 53.000 mai multe decese decât mediile lunare pentru perioada 2016-2019.

Potrivit Eurostat, acestea ar fi fost provocate de valurile de căldură care au afectat unele părţi ale continentului.

Reporter: Uniunea Europeană a înregistrat în iulie cea mai mare rată de mortalitate din acest an, cu 16% peste media lunilor precedente. În iulie anul trecut, acest exces de mortalitate a fost de 3%, iar acum 2 ani, 6%. Pe baza informaţiilor disponibile, Oficiul European de Statistică Eurostat consideră că valurile de căldură din acest an ar putea constitui cauza acestei creşteri a mortalităţii. În iulie au fost temperaturi record în Spania, Franţa, Portugalia, Italia, Germania, Belgia, Olanda şi Danemarca. Cele mai mari excese de mortalitate au fost în Spania – 37% şi Cipru – 33%. Singura ţară care nu a avut niciun deces peste mediile lunare a fost Letonia. În România, creşterea mortalităţii a fost de 2,4% faţă de media din anii 2016 – 2019. În Uniunea Europeană au mai fost creşteri ale excesului de mortalitate în timpul vârfurilor pandemice, în aprilie 2020, cu 25%, în noiembrie acelaşi an, cu 40%, în aprilie anul trecut, cu 21% şi în ultimul, noiembrie, cu 27%. Rador/FOTO imagine ilustrativă