Joe Biden: La un an de la începerea invaziei ruse, Kievul rămâne puternic

În discursul pe care îl susţine în continuare în cadrul unui miting la Varşovia, preşedintele american, Joe Biden, a salutat modul în care ucrainienii s-au apărat în faţa invaziei ruseşti declanşate în urmă cu aproape un an.

El a afirmat că sprijinul Statelor Unite faţă de Ucraina se menţine neclintit şi că lumea liberă condamnă agresiunea Moscovei. Joe Biden a subliniat că Alianţa Nord-Atlantică este mai puternică acum ca niciodată, iar ţările membre sunt tot mai unite. Biden a declarat că vrea ca şi oamenii din Republica Moldova să fie cu adevărat liberi şi a cerut publicului să o aplaude pe preşedinta Maia Sandu, care a asistat, alături de alţi lideri est-europeni, la discursul său din capitala Poloniei.

Preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat marţi, la Varşovia, că la un an de la începerea invaziei ruse în Ucraina ”Kievul rămâne puternic” şi a subliniat că NATO este mai unită ca niciodată, deşi preşedintele rus Vladimir Putin credea că Alianţa se va rupe, transmite Reuters.

”Pot raporta că Kievul rămâne puternic. Da, am apăra suveranitatea şi am făcut asta… da, am apăra democraţia şi am făcut asta”, a spus liderul american în faţa a mii de persoane strânse în faţa Castelului Regal din capitala poloneză.

Joe Biden a subliniat că Rusia comite atrocităţi împotriva poporului ucrainean şi a dat asigurări că Occidentul nu complotează să atace Rusia.

Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă a anunţat că Statele Unite vor găzdui în 2024 un summit al NATO. ”Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. NATO este solidă ca o stâncă”, a afirmat el.

