În Italia, restricţiile de circulaţie se păstrează

În Italia doar trei provincii mai rămân în zone roşii până pe 26 aprilie, dar restricţiile de circulaţie se păstrează.

Va fi al doilea Paşte în care conaţionalilor din Peninsulă nu le va fi permis să-şi viziteze familiile din România, în condiţiile obligaţiei de a se carantina la revenirea pe teritoriul italian.

Campania este una dintre cele patru actuale zone roşii care ar putea deveni portocalii de săptămâna viitoare, în vreme ce regiunile Puglia, Sardinia şi Valle d’Aosta vor rămâne în continuare roşii, cu risc de contaminare ridicat şi cu măsurile cele mai severe anti-COVID.

De la 26 aprilie, în schimb, Italia va reveni la zone galbene întărite, în care va fi permisă reluarea tuturor activităţilor, dar numai în aer liber.

Prin urmare, restaurantele vor fi deschise numai dacă au terase afară şi seara, însă izolarea de noapte rămâne de la orele 22:00 până la 5:00 dimineaţa, ceea ce presupune că italienii vor fi nevoiţi să mănânce mai devreme seara.

Deplasările continuă să fie interzise de la o regiune la alta, însă nu şi în străinătate.

Cum este şi firesc, mulţi conaţionali rezidenţi în Peninsulă şi-ar dori să meargă în România de sărbătorile Pascale, aceasta cu atât mai mult după mai bine de un an de când nu mai fac astfel de călătorii. În conformitate cu decizia Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, Italia este în continuare inclusă pe lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat şi cei care sosesc din această ţară sunt obligaţi să intre în carantină dacă prezintă rezultatul negativ al unui test de diagnosticare a coronavirusului şi 14 zile fără prezentarea acestui test.

Numai cetăţenii care stau cel mult trei zile sunt scutiţi de carantină dacă prezintă un test negativ pentru infecţia cu virusul COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosirea în România.

În aceste condiţii, mulţi dintre conaţionali sunt nevoiţi să renunţe la biletele de călătorie cumpărate deja cu câteva luni în urmă, aşa cum este şi Gabriela Anuşca, originară din Blaj, de peste 30 de ani la Roma.

Gabriela Anuşca: Sigur că am fi vrut să mergem în România, sunt doi ani şi jumătate de când nu-i văd pe fiică-mea, nepoţii, sora mea. Am făcut bilete şi am renunţat de fiecare dată să mergem, din cauza situaţiei. Nu vrem nici să ne îmbolnăvim de COVID, dar nici să fim purtători de virus. Am fi vrut să mergem de Paşte, ne-am făcut bilete pe 27 aprilie crezând că situaţia se va schimba, că se vor ridica restricţiile, dar nu este cazul să mergem să stăm în carantină 14 zile. Sperăm în vremuri mai bune şi aşteptăm cu nerăbdare ziua în care putem să ne îmbrăţişăm cu cei dragi.

Până la 30 aprilie oricine vine în Italia din România sau din oricare alt stat al Uniunii Europene trebuie să prezinte un test molecular cu rezultat negativ şi să rămână obligatoriu în autoizolare pentru o perioadă de cinci zile la finalul căruia trebuie efectuat un alt test molecular.