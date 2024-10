(AUDIO) Republica Moldova sărbătorește, 31 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește, sâmbătă, 27 august 2022, declararea independenței față de Uniunea Sovietică, fapt petrecut în 1991.

Ziua de 27 august devine Ziua Națională a Republicii Moldova.

Invitat la emisiunea ”Imperativ”, istoricul Armand Goșu, analist politic pentru spaţiul ex-sovietic, profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, a explicat contextul în care

Republica Moldova și celelalte foste republici sovietice și-au declarat independența în urmă cu 31 de ani:

Armand Goșu: Lucrurile păreau să avanseze spre o restartare a Uniunii Sovietice sub o altă formă, dar care să fie din federație transformată în confederație. De aceea au făcut, în primăvara lui 1991, referendum, care nu s-a ținut în Moldova, decât în zonele din Găgăuzia și Transnistria. În linii mari, acel referendum avea câștig de cauză celor care votau, militau pentru menținerea Uniunii Sovietice într-o variantă reformată. Numai că a venit puciul din august 1991, care își are originea în această tentativă de a reforma Uniunea Sovietică și care a dus, de fapt, la destrămarea Uniunii Sovietice. Pe 19-21 august, are loc puciul la Moscova. Pe 22-23, una după alta, Țările Baltice, declară independență – până atunci își declaraseră doar suveranitatea autonomiei, n-au mers până la independență. Ei bine, pe 24 a fost Ucraina, și aproape printre ultimele dintre fostele republici sovietice care și-a declarat independența, a fost RSS Moldovenească, la 27 august.

Republica Moldova a primit, anul acesta, statut de candidat la UE, la fel ca Ucraina.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene a declarat că pentru primirea statutului de membru Republica Moldova trebuie să realizeze o serie de reforme suplimentare importante.

Invitat, de asemenea, la emisiunea ”Imperativ”, consilierul pe probleme de comunicare în Ministerul de externe de la Chișinău, Radu Popescu a spus că Republica Moldova se află pe un drum bun și beneficiază de o deschidere foarte mare pe plan extern:

Radu Popescu: Au nouă recomandări din partea Comisiei Europene, cam ce am avut și noi când am intrat în Uniunea Europeană. Vorbim de reforme, justiție, de dezoligarhizare, de dispariția monopolurilor. Deci reforme și în economie. Practic, statul trebuie un pic scuturat și restructurat. Nu-i ușor, dar ce a fost mai greu, practic, obținerea statutului de candidat, a fost realizat. Acum ține doar de moldoveni. Occidentul dă un credit de încredere acestor reforme care pornesc în Republica Moldova. Să nu uităm că până acum doi ani, țara asta era complet izolată pe plan politic, plan extern. În momentul de față, are o deschidere absolut gigantică și un capital de încredere de care profită.

(Radio Iași/Ioana Soreanu/Foto radioiasi.ro)