Împreună pentru 3 octombrie, Ziua Europeană a Aducerii aminte și Bun venit pentru migranți!

Anul acesta, in contextul pandemiei, marcăm Ziua de 3 octombrie 2020 printr-un scurt video realizat in cadrul proiectului Snapshots From The Borders, cu ajutorul căruia dorim sa transmitem un mesaj si un apel de solidaritate, toleranta si umanitate față de milioane de refugiati si migranți din întreaga lume.

Ziua de 3 octombrie nu este o zi ca oricare alta. Această dată este una simbolică care ne amintește că în anul 2013, un număr de 368 de persoane, femei, copii și bărbați, și-au pierdut viața într-un naufragiu în largul coastei insulei Lampedusa.

Data de 3 octombrie ar putea fi o zi pentru a comemora migranții și refugiații care au murit pe mare sau care sunt dati dispăruți. 3 octombrie poate fi o zi pentru a ne aminti trecutul, pentru a aborda mai bine prezentul și pentru a ne imagina viitorul bazat pe responsabilitate, înțelegere și respect.

Sa declarăm împreună data de 3 octombrie – Ziua Europeană a Aducerii aminte și Bun venit pentru migranți!

*** Proiectul “Snapshots from the Borders-Small towns facing the challenges of Agenda 2030” cofinanțat de Uniunea Europeană, prin programul DEAR, este condus de Municipalitatea Lampedusa și Linosa și aduce laolaltă 36 de parteneri (19 orașe, insule și teritorii de frontieră din 13 țări europene implicate în prima linie în recepția și integrarea imigranților și 17 organizații ale societății civile). Asociația Novapolis- Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare alături de Primăria Municipiului Constanța implementează activitățile proiectului în România.

( Comunicat de presă)