Ioan Chirilă: „Cred că fotbalul a cucerit globul pentru că e copilăria din noi”

Ioan Chirilă (printre altele, tatăl lui Tudor Chirilă), s-a născut (25 octombrie 1925) în orașul Ismail din sudul Basarabiei (localitate care aparține, în prezent, Ucrainei)…

În 1940, la vârsta de 15 ani, Ioan Chirilă a trecut Dunărea, împreună cu familia, s-a stabilit în Galați, apoi la Brăila și, în sfârșit, în București…

Din anul 1951 a lucrat ca redactor sportiv la Editura „Uniunii de Cultură Fizică și Sport”, pentru ca din 1959 să activeze ca jurnalist la cotidianul „Sportul popular” – transformat, după 1989, în „Gazeta Sporturilor”; Ioan Chirilă a îndeplinit pe rând funcțiile de redactor (1959-1961), șef de rubrică (1961-1971), publicist comentator (1971-1978), șef de secție (1978-1993), director general (1993-1999). Din anul 1997 a lucrat ca senior-editor la cotidianul „Pro Sport”. În anii ’70, ai secolului trecut, a deținut – la Radiodifuziunea Română – o rubrică permanentă, în calitate de comentator. …

A participat la nouă turnee finale ale Campionatului Mondial de Fotbal și la două ediții ale Jocurilor Olimpice de vară…

Cunoscut sub porecla de Nea Vanea, Ioan Chirilă rămâne autorul a 27 de volume de publicistică închinate unor sportivi sau evenimente sportive, scrise într-un stil original, colorat (Șepcile roșii, World Cup ’66, Argentina, Și noi am fost pe Conte Verde etc). De multe ori, reflectarea evenimentului sportiv reprezenta un pretext pentru reportaje literare sui-generis, evocându-se, emoționant, locurile, oamenii obișnuiți și artele. Cărțile sale au fost editate în tiraje impresionante (Nadia, spre exemplu, vânzându-se în 300.000 de exemplare)…

21 noiembrie 1999, București, iată altă dovadă că moartea face loc pentru lucruri și oameni noi, oricât de valoroase/valoroși ar fi cele/cei de care ne despărțim…