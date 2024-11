Originals – Love Is All Around – cu Bogdan Sălăvăstru

Anul 1994 a fost dominat de balada “Love Is All Around” în versiunea scoțienilor de la Wet Wet Wet. Ei au înregistrat acest cântec special pentru coloana sonoră a filmului “Four Weddings and a Funeral” / “Patru nunți și o înmormântare”. Scenaristul Richard Curtis a fost cel care i-a abordat pe cei de la Wet Wet Wet pentru a înregistra un cover, iar solistul grupului, Marti Pellow declara că au ales “Love Is All Around” pentru că puteau să-l facă într-o manieră mult mai diferită de cea originală. Melodia se mai regasește și pe albumul lor “Picture This”, al patrulea din discografia Wet Wet Wet. Cover-ul a ajuns repede pe primul loc în Marea Britanie, unde a staționat timp de 15 săptămâni. La un moment dat, toți, de la posturile de radio, la oameni obișnuiți, chiar și membrii grupului Wet Wet Wet se săturaseră de cât de des se auzea “Love Is All Around” și chiar au cerut retragerea melodiei de la vânzare. Piesa a generat vânzări de aproape 2 milioane de exemplarea în Marea Britanie, cea mai vândută baladă din această țară. “Love Is All Around” ajunge pe primul loc în alte 12 țări, printre care și în Olanda, Australia și Danemarca. Primește discul de platină în Suedia, Germania, Austria și Australia. În Statele Unite, melodia ajunge doar până pe locul 41.

În anul 2003, “Love Is All Around” devine „Christmas Is All Around” în interpretarea actorului Bill Nighy pentru coloana sonoră a filmului “Love Actually”. În anul 1991, cei de la R.E.M înregistrează o versiune cover a acestui cântec, ce poate fi auzită în celebra serie MTV Unplugged. Trupa a colaborat cu The Troggs pentru albumul “Athens Andover” în 1992. The Troggs sunt cei ce, în 1967 au lansat versiunea originală a piesei “Love Is All Around”.

https://youtu.be/ji20DlN9td0

Versiunea originală a piesei “Love Is All Around” a fost compusă de Reg Presley, solistul grupului The Troggs. Melodia a fost inclusă pe albumul “Cellophane” din 1967. În versiunea originală, “Love Is All Around” reușește să urce până pe locul 5 în Marea Britanie, pe 6 în Canada, ocupă locul 7 în Statele Unite și urcă până pe primul loc în Africa de Sud. Acesta a fost și ultimul mare succes pentru cei de la The Troggs, după “Wild Thing” și “With a Girl Like You”.

Audio Originals – Love Is All Around:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.