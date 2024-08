Originals – It’s Oh So Quiet – cu Bogdan Sălăvăstru

„It’s Oh So Quiet” este cel mai mare succes a islandezei Björk, ce lansează acest cântec în 1995. A fost lansat ca al treilea single de pe albumul “Post”, al doilea din cariera ei. Practic, toată lumea o recunoaște pe “ciudata” Björk datorită acestui cântec! Ajunge pe locul 4 în UK Single Chart, și primește discul de aur pentru vânzări de peste 400 000 de exemplare. În țara ei natală, Islanda, „It’s Oh So Quiet” ajunte pe locul 1. Urcă până pe locul 5 în Finlanda, pe locul 6 în Australia și pe 9 în Polonia. Într-un interviu pentru BBC, din 1995, Björk a mărturisit că a făcut un cover după „It’s Oh So Quiet” petru că a auzit melodia în autobuzul cu care a călătorit în turneul abia încheiat. Videoclipul pentru versiunea ei este și astăzi foarte apreciat de critici, și nu numai. La premiile MTV Video Music Awards din 1996, videoclipul a primit 6 nominalizări și a câștigat la categoria “Best Choreography in a Video”. Videoclipul a fost nominalizat și la Premiile Grammy, dar a pierdut în favoarea piesei “Scream”, a lui Michael Jackson.

Prima versiune în limba engleză a piesei “It’s Oh So Quiet” a fost înregistrată de interpreta și actrița Betty Hutton, în anul 1951. Versurile au fost scrise de Bert Reisfeld, pe muzica austriacului Hans Land. Ginette Garcin, o actriță de origine franceză, a facut, în 1949, o variantă cover a acestui cântec sub numele “Tout est tranquille”. În anul 2005, Lucy Woodward face o versiune cover pentru coloana sonoră a filmului “Ice Princess”, iar în ianuarie anul acesta, variata ei a fost folosită și în trailer-ul filmului “Birds of Prey”.

Versiunea originală a piesei “It’s Oh So Quiet” a apărut în 1948 și este cântată în limba germană. “Und jetzt ist es still” este piesa lui Horst Winter pe muzică de Hans Lang și versuri de Erich Meder. Horst Winter a făcut parte din Wehrmacht, forțele armate ale Germaniei naziste, iar spre finalul celui de-al Doilea Război Mondial a fost luat prizonier de forțele americane. După război, în 1946, el se mută la Viena, unde își formează propria orchestră. Până în prezent se cunost 24 de variante cover ale acestei compoziții, majoritatea în limba engleză.

Audio Originals – It’s Oh So Quiet:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.