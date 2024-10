Originals – Don’t Turn Around – cu Bogdan Sălăvăstru

În anul 1994, suedezii de la Ace of Base lansau „Don’t Turn Around” ca al treilea single de pe albumul de debut “The Sign”. Ideea acestui cover a venit din partea casei lor de discuri din Statele Unite, Arista Records. Versiunea aceasta a piesei „Don’t Turn Around” a reprezentat și cel mai mare succes a acestei compoziții, locul 4 în US Billboard Hot 100 și discul de aur pentru vânzări de peste 500 000 de exemplare. „Don’t Turn Around” a fost un veritabil hit mondial! Ocupă locul 6 în Germania și primește discul de aur pentru cele 250 000 de exemplare vândute. În Canada, piesa ajunge no. 1, locul 2 în Suedia, țara lor natală, și locul 5 în UK Single Chart.

În anul 1988, britanicii de la Aswad fac o versiune reggae a piesei „Don’t Turn Around” pentru albumul “Distant Thunder”, al zecelea din cariera lor. Piesa este primul și unicul lor no.1 în Marea Britanie, unde primesc discul de argint pentru cele 250 000 de exemplare vadute. Versiunea lor ajunge pe primul loc și în Noua Zeelandă, locul 5 în Olanda, 6 în Belgia, 7 în Danemarca și locul 10 în Norvegia.

În 1992, Neil Diamond face o variantă cover după „Don’t Turn Around” ce ajunge în top-ul 20 de Adult Contemporary din Statele Unite, printre puținele cover-uri făcute de el.

„Don’t Turn Around” este o compoziție Albert Hammond și Diane Warren. Ei au compus această melodie pentru Tina Turner, care înregistrează și versiunea originală. Cei doi compozitori au fost foarte nemulțumiți că piesa lor nu a apărut pe nici un album al artistei, ci doar pe partea B a piesei “Typical Male” ce a fost lansată ca single în 1986. Abia în 1994, versiune făcut de Tina Turner apare pe compilația “The Collected Recordings – Sixties to Nineties”.

Audio Originals – Don’t Turn Around:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.