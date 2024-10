Infoeconomic: Igor Rotaru, manager al ”Clubulului antreprenorilor în natură” Iași: ”fundamentul relației de business este încrederea umană”

”Antreprenori în natură”, Bicycle Hostel, povești din lumea antreprenoriatului sub forma unor ședințe de consiliere, podcast cu oameni de afaceri, toate acestea se regăsesc în dreptul lui Igor Rotaru, basarabean, ieșean prin adopție

El a fost implicat în timpul studenției în multe proiecte sociale, dar și cu amprentă economică.

La interviurile #InfoEconomic, invitatul lui Horia Daraban , plecând de la experiențele sale, a devoalat câteva din lucrurile care trec de prima impresie cu privire la antreprenoriat.

Igor spune că, din punctul său de vedere, fundamentul relației de business este încrederea umană; de aici, importantă interacțiunea între antreprenori, dincolo de evenimentele cu speakeri, sponsori și întâlniri în săli somptuoase.

La acest capitol, Igor Rotaru, făcând comparație, precizează că în București, în Cluj, în Timișoara, există mai multe eforturi în a crea comunități de networking, de învățare împreună. La Iași, fenomenul este încă la început, dar semnele sunt bune.

Referitor la pașii greșiți în antreprenoriat, la început, există riscul să fie văzuți de cel care îi face ca pe niște piedici sau ca pe niște motive să fie judecat de către ceilalți. Făcând apel la propria experiență , Igor spune că ”asta adaugă un strat de emoții în plus, care îngreunează și mai mult drumul. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât înveți să te uiți la greșeli ca la niște lecții și asta este o chestie super importantă.”

Referitor la inteligența artificială și folosirea ei în afaceri, Igor Rotaru o consideră un instrument foarte bun pentru cercetare și analiză, dar și ca editor pentru ideile pe care le are, pentru textele pe care le scrie.

Limita pusă în folosirea inteligenței artificiale este pentru a lăsa spațiu de introspecție, de reflecție, astfel încât să fie valorificate creativitatea umană, instinctul sau intuiția.

Horia Daraban: Ce este ”Antreprenori în natură”? O idee care răspunde unei nevoi în comunitate sau e un concept care pleacă de la ceva abstract?

Igor Rotaru: E o nevoie personală, în primul rând. Anul trecut, după perioada asta de pandemie, în care am stat mai mult în fața laptopurilor și pe zoom decât față în față, eu împreună cu George, prietenul meu și fondator a unei firme de teambuilding outdoor, am simțit nevoia să ne vedem undeva, fizic, cu prieteni de-ai noștri antreprenori și așa au apărut aceste plimbări în natură, prin Pădurea Bârnova. Timp de un an de zile am organizat gratuit aceste întâlniri și era foarte plăcut să ne vedem, să discutăm, să împărtășim. Și apoi a evaluat într-un club cu abonament. În momentul ăsta, avem evenimente locale, dar avem și un bootcamp la munte de 3 zile. A pornit strict dintr-o nevoie personală, pe fundalul ăsta de deconectare la nivel emoțional și uman, care a fost în timpul pandemiei. Și un eveniment care a dus la proiectul ăsta a fost să particip la o conferință într-o sală frumoasă, luminată, dar fără lumină naturală.

Am stat pe scaun trei, patru ore, mă durea spatele și mă gândeam de ce am creat noi conceptul ăsta de evenimente de business, stând pe scaun într-o sală, ascultând niște speakeri, unii mai interesanți, alții mai plictisitori. De ce nu se poate face și altfel? Pentru că noi mergem acolo ca antreprenori, pentru networking, pentru conectare. Mai tare ne place partea asta de comunicare de după; cum facem să dăm skip la toată treaba asta superficială, cu discursuri și cu sponsori ș.a.m.d.? Și așa am zis ”ok, hai în natură și facem conectarea direct acolo”.

Horia Daraban: Nevoia personală în dreptul tău, dar și în dreptul altor antreprenori. Deci și alți oameni au simțit nevoia să iasă din birouri.

Igor Rotaru: Exact, în momentul ăsta suntem peste 30 de oameni în comunitate.

Horia Daraban: Ce avantaje aduce o astfel de întâlnire în natură, între antreprenori?

Igor Rotaru: În primul rând, este vorba despre o conectare la nivel uman, pentru că eu cred că fundamentul relației de business este încrederea umană. Dacă eu plec de la o conferință de business în care nu m-am conectat cu nimeni, dar plec cu zece cărți de vizită, s-ar putea ca acele cărți de vizită să ajungă în coșul de gunoi. Dar dacă eu reușesc să mă conectez emoțional cu niște oameni și după asta să coincidă și o nevoie a mea de business, am nevoie de un organizator de evenimente sau am nevoie de o agenție de marketing, mai degrabă am să apelez la acei oameni pe care i-am cunoscut la un nivel profund.

Horia Daraban: Ce se întâmplă în cadrul întâlnirilor antreprenoriale în natură? Putem da câteva exemple?

Igor Rotaru: Avem trei elemente. Primul elemente e să ne întâlnim și facem o drumeție și în timpul drumeției facem un ”walk&talk”. Este o temă a evenimentului, de exemplu, cum iei decizii sau productivitate personală sau cum comunici eficient și avem o serie de întrebări. Oamenii se cuplează în perechi și discută la aceste întrebări pregătite dinainte. La fiecare zece minute, schimbă perechea. Astfel, noi dăm startul cu acest exercițiu și creăm un standard de comunicare mult mai profund și mult mai puternic decât o chestie superficială.

A doua componentă este o activitate outdoor, spre exemplu, i-am legat la ochi pe antreprenori, am pus să caute copaci, i-am plimbat pe slack line, pe o bandă din asta legată între doi copaci, experiențe care au legătură cum se comportă ei zi de zi. Astfel, ei extrag niște insight-uri, niște lecții despre cum se comportă în situații criză și cum pot aplica treaba asta în activitatea lor de zi cu zi.

Iar al treilea element este un picnic, este zona asta de socializare liberă în care stăm, bem o cafea, discutăm, stăm în hamac ș.a.m.d.

Horia Daraban: Din toată suita de evenimente pe care le organizați în cadrul Clubului ”Antreprenori în natură”, ce problemă rezultă a fi cea mai spinoasă, cea mai dureroasă pentru un antreprenor, fie el la început de drum, fie versat în acest univers?

Igor Rotaru: Problema comună pe care noi am întâlnit-o și pentru care oamenii vin în clubul nostru este singurătate în antreprenoriat, pentru că fie că ai angajat sau nu ai, ai parteneri sau nu ai, deciziile oricum le faci pe cont propriu. Partenerul sau partenera nu te poate înțelege, pentru că te duci acasă și vorbești despre business și deja apare o copleșire a partenerului. E vorba despre emoțiile pe care le simți, despre incertitudinea cu care te confrunți: stres, presiune și asta este o activitate care te însingurează, pentru că nu ai cu cine să împărtășești.

Horia Daraban: Iar soluția?

Igor Rotaru: Soluția este clubul nostru unde te întâlnești cu oameni la fel ca tine, unde există un cadru în natură, cu oameni faini, deschiși, cu niște exerciții care te duc în această comunicare profundă și autentică și la final pleci liniștit, împăcat: ”da, nu sunt singur, da, uite, și alți oameni trec prin aceste experiențe și chiar am învățat ceva de la altcineva, am obținut o perspectivă.”

Horia Daraban: Tu te-ai confruntat?

Igor Rotaru: Eu, da, foarte mult, pentru că, la fel, în primul an de pandemie am încheiat un start-up, după doi ani, cu un eșec. A fost așa un cumul de factori care m-au dus așa un pic în niște simptome de depresie și de însingurare și am avut nevoie să repornesc, pentru că, din cauza eșecului,am început să-mi fie mai frică să încep ceva nou.

Era ca un eveniment traumatic și așa am început o școală de coaching și așa am descoperit zona asta de mindset, de emoții din antreprenoriat și am descoperit și puterea asta a conexiunii.

Horia Daraban: Referindu-ne la mediul antreprenorial local și mă refer aici la Iași, de ce nu, la zona Moldovei, pulsul acestei lumi este diferit față de alte zone ale țării? Putem face o comparație?

Igor Rotaru: Aș spune că în București, în Cluj, poate în Timișoara, există mai multe eforturi în zona asta de a crea comunități de networking, de învățare împreună. Noi suntem încă la început, dar semnele sunt bune. Drept dovadă, acest club ”Antreprenori în natură” deja activează, am strâns un număr de membri, lumea este interesată și sper ca asta să fie progresul pe care să-l avem în Iași, mai multă comunitate, mai mult suport reciproc, pentru că doar așa putem crea o rețea și un sistem mai puternic.

Horia Daraban: Se gestionează mai bine eșecul în afaceri, într-un astfel de grup?

Igor Rotaru: Cu siguranță, deoarece, când vii la un eveniment de genul ăsta și întâlnești un antreprenor cu experiență, poate care are 60-70 de angajați, cifre de afaceri de milioane de euro, de fapt, tu afli că a trecut prin aceleași experiențe, vezi că a întâmpinat aceleași dificultăți. Asta îți dă un curaj foarte mare să mergi mai departe.

Horia Daraban: Care este diferența de atitudine între un antreprenor aflat la început de drum și unul cu experiență, așa cum aveți în cadrul clubului?

Igor Rotaru: Antreprenorii cu experiență deja gestionează mai bine stresul, înțeleg că este parte din joc, nu-l poți elimina, te frustrează, este obositor, dar nu-l poți elimina, este parte din joc. Antreprenoriatul, prin definiție, înseamnă presiune, înseamnă resurse limitate și niște condiții care duc foarte ușor către stres.

Adică, spre deosebire de alte activități, antreprenoriatul este mediul perfect pentru stres și, până nu înveți să-l accepți în timp, nu ai cum să evoluezi, pentru că nu există antreprenoriat fără stres, fără riscuri, fără incertitudine. Tot legat de stres și de eșec este învățarea din greșeli. Cred că asta este un shift, o schimbare de mindset. Atunci când ești la început, îți poți vedea greșelile ca pe niște piedici sau ca pe niște motive să fii judecat de către ceilalți. Și asta adaugă un strat de emoții în plus care îngreunează și mai mult drumul. Cu cât ai mai multă experiență, cu atât înveți să te uiți la greșeli ca la niște lecții și asta este o chestie super importantă. Un alt element este gândirea strategică, este capacitate asta de a avea ”o privire di elicopter” asupra situației de ansamblu și să înțelegi sistemul.

Pentru că antreprenorul este responsabil de sistemul pe care îl creează, el nu este responsabil neapărat de serviciul prestat către clientul final, ci de sistemul de business, care înseamnă marketing, înseamnă vânzări, înseamnă livrarea serviciului propriu-zis, înseamnă feedback, înseamnă analiză financiară. Este o suită de proceduri și de procese ca o mașinărie și antreprenorul trebuie să se extragă din partea asta operațională în care este prins la firul ierbii și să poată să aibă grijă de sistem în întregimea lui.

Horia Daraban: Am vorbit despre stres, despre întâlnirile antreprenoriale în natură. Aș vrea să abordăm și subiectul legat de inteligența artificială. În ce fel aceasta își face simțită prezența în antreprenoriat? Asta, în primul rând, și, în al doilea rând, cu ce-l poate ajuta pe antreprenor?

Igor Rotaru: Eu folosesc zilnic instrumente de inteligență artificială. Chat GPT mi se pare cel mai puternic instrument pe care îl avem la dispoziție, iar costul abonamentului este infim față de valoarea pe care o aduce.

Cum îl folosesc eu este, o dată, să fac research. Este un instrument foarte bun de a cerceta, de a analiza. Doi, îl folosesc în rol de editor pentru ideile pe care le am, pentru textele pe care le scriu.

Limita pe care o pun în relația cu Chat GPT este aceea de a-mi lăsa spațiu de introspecție, de reflecție, astfel încât să păstrez și creativitatea umană și instinctul sau intuiția, dar să mă ajut de Chat GPT sau de inteligență artificială ca de un suport care mă face mai eficient. Și cred că asta este cheia pentru viitor, să înțelegem ce ține de sfera noastră, umană, intuiții, creativitate, relații și restul sarcinilor, care pot fi automatizate cu ușurință și delegate inteligenței artificiale, eu, din punctul meu de vedere, nu am nicio problemă cu această delegare.

Are Nassim Taleb, autorul cărții ”Antifragil”, câteva idei foarte interesante. De exemplu, un angajat într-o corporație nu are control asupra marilor decizii. Deciziile care îl vor afecta la un moment dat sunt luate de top management, undeva în spatele ușilor și el va fi anunțat doar în ultima zi, când va fi concediat. Un antreprenor are control asupra situației sale zi de zi. Zi de zi face greșeli, încearcă chestii și învață, ia decizii care îl duc într-o parte sau în alta. Deși partea asta de siguranță financiară și certitudine pe care o are un angajat poate fi un avantaj pe termen scurt și pe termen mediu, din punctul meu de vedere, antreprenorul este câștigat pe termen lung, pentru că el e mai la firul ierbii. El va folosi inteligența artificială deoarece caută cea mai eficientă cale.

Antreprenoriatul este un mediu care te stimulează să găsești cele mai eficiente căi și automat tu te duci către instrumente de inteligență artificială și în felul ăsta te adaptezi mult mai ușor la contextul care este și ești mult mai rezilient și antifragil.

Horia Daraban: Revenind la ”Antreprenori în natură”, ce urmează în cadrul acestui proiect, în cadrul acestui club, start-up?

Igor Rotaru: Chiar weekendul viitor avem bootcamp la munte. De vineri până duminică, în zona Câmpulung Moldovenesc o să avem cățărări. Cățăratul este o activitate fizică, care este și o provocare mentală, pentru că trebuie să depășești anumite limite. Vom avea mastermind în care antreprenorii vor putea să-și aleagă trei persoane, care să devină bord of advisers, niște sfătuitori pentru problemele pe care le au, foc de tabără saună. Vom avea o experiență foarte interesantă, care va fi atât relaxantă, cât și provocatoare.

Horia Daraban: Iar mesajul care să se desprindă din acest demers este?

Mesajul pentru antreprenor este să nu subestimeze puterea tribului, puterea grupului și, în paralel cu asta, să nu subestimeze puterea naturii de a obține acea stare de flux pe care o căutăm cu toții; liniște, flux, concentrare din care apar ideile interesante, creativitatea. Deci această combinație, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte puternică: un trib și un context în natură, în care ieșim din fața laptopului, din fața telefonului și din gălăgia și rutina orașului, ne duce într-o zonă în care noi ne putem atinge potențialul.

Varianta audio a interviului: