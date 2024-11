(UPDATE) Cîţu: Guvernul lucrează la un proiect privind limitarea numărului de membri în Consiliile de administraţie

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a anunţat că la nivelul Guvernului este în curs de elaborare un proiect privind limitarea numărului de membri în Consiliile de administraţie, dar şi a numărului de CA-uri din care o persoană poate face parte.

‘Este un proiect deja la care lucrez cu limitarea numărului de membri în Consiliile de administraţie, limitarea numărului de Consilii de administraţie din care poţi să faci parte şi, bineînţeles, şi de indemnizaţie. Vin şi acestea’, a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.

Întrebat care ar fi limitarea în cazul numărului de membri într-un Consiliu de administraţie, premierul a precizat: ‘Cred că maxim, ne uităm la maxim cinci de membri într-un Consiliu de administraţie. Când va fi proiectul de lege gata, vom veni cu el şi vi-l vom prezenta’.

UPDATE – Proiectul legii bugetului de stat va fi aprobat cu o ţintă de deficit de 7,16% şi cu aceiaşi parametri de cheltuieli şi venituri, a declarat joi prim-ministrul Florin Cîţu.

‘Deficitul bugetar rămâne aşa cum am stabilit, sunt modificări poate în interior, alocări diferite, mai multe credite de angajament. Nu vorbim de credite bugetare mai multe. S-ar putea ca la Ministerul Dezvoltării să fie o sumă mai mare alocată la CNI şi la PNDL, dar în rest e vorba de credite de angajament, în special sume care sunt alocate prin credite de angajament, pentru a permite să se facă anul acesta contracte. Şi atunci, bineînţeles, vor fi plătite anul viitor. Dar deficitul bugetar rămâne la 7,16%, cu aceiaşi parametri de cheltuieli şi venituri. Aţi văzut foarte bine şi astăzi avizul Consiliului Fiscal, care spune că este un buget credibil şi crede că acest deficit bugetar poate fi atins în acest an‘, a afirmat prim-ministrul, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, întrebat dacă au apărut modificări, faţă de varianta anunţată, în proiectul legii bugetului de stat care urmează să fie aprobat vineri.

De asemenea, întrebat despre avizul negativ pe acest proiect dat de Consiliul Economic şi Social, premierul a replicat: ‘Da. Interesant, nu?‘.

‘Bugetele care au distrus România între 2017 şi 2019 au primit avize pozitive, bugetele care au crescut cheltuielile bugetare nesustenabil, în special de personal, au primit avize pozitive, bugetele care au îngrădit spaţiul economic din România şi au introdus tot felul de legi intervenţioniste au primit aviz pozitiv, iar acest buget care primeşte, în premieră, un aviz pozitiv de la Consiliul Fiscal, de la profesionişti, cei care sunt profesionişti spun că este un buget credibil, primeşte un aviz negativ. Dar, până la urmă, ştiţi cum e, politica încă este o problemă. Deciziile politice încă reprezintă o problemă în România, de aceea am spus că trebuie să facem reforma din temelii şi îmi asum acest lucru‘, a punctat Florin Cîţu.

Şeful Executivului a subliniat că nu este nevoie de introducerea de taxe noi în perioada următoare.

‘Aceste recomandări sunt mai mereu din partea Consiliului Fiscal sau a altor organisme similare, au fost şi anul trecut. Dar anul trecut, contrar sau împotriva tuturor celor care credeau că nu vom reuşi, am reuşit să menţinem economia pe linia de plutire, să avem un rezultat mai bun decât a fost estimat, să ne împrumutăm mai ieftin şi să finanţăm tot deficitul bugetar, fără să umblăm la taxe. Este lucrul pe care l-am spus din primul moment că nu vom introduce taxe. Vom arăta că putem să dezvoltăm economia şi că putem să evităm evaziunea fiscală prin transformarea digitală a aparatului public şi prin reformă la aparatul public. Nu este nevoie să introducem taxe în perioada următoare. Veniturile – şi aici, dumneavoastră v-aţi uitat la această parte din raportul Consiliului Fiscal, dar ar fi trebui să ne uităm şi acolo la partea care spune clar că veniturile estimate ar putea să fie, sunt subestimate anul acesta – ceea ce, iarăşi, este o premieră. S-ar putea să avem venituri mai mari decât le-am estimat noi în buget şi recomandarea Consiliului Fiscal este să folosim aceste venituri pentru reducerea deficitului bugetar‘, a explicat Florin Cîţu.

Premierul a susţinut că veniturile suplimentare la buget ar putea veni din ‘performanţa economică peste aşteptări’.

‘Dacă vă uitaţi acolo, Consiliul Fiscal spune că se aşteaptă la o creştere economică între 4 şi 5%, ceea ce este mult peste ceea ce estimau cam toate aceste instituţii acum câteva luni de zile pentru România‘, a declarat Cîţu.

În context, prim-ministrul a subliniat că resursele alocate în bugetul de stat pe 2021 pentru investiţii sunt ‘la nivel istoric’.

‘Am alocat resurse în acest buget la nivel istoric pentru investiţii, aşa cum am făcut şi anul trecut. Este un buget care se axează pe investiţii şi veţi vedea, va fi şi anul acesta, execuţia va fi una foarte bună‘, a subliniat Cîţu.

Premierul Florin Cîţu a declarat, joi, că a primit un raport preliminar în cazul tragediei de la Spitalul din Piatra Neamţ, cu care nu a fost ‘foarte fericit’, şi, ca urmare, a cerut reanalizarea acestuia.

‘Am primit ‘Matei Balş’, Piatra Neamţ. Eu vrea să vă aduc aminte că la Piatra Neamţ am trimis şi Inspecţia economică. Am un raport preliminar cu care nu am fost foarte fericit, am cerut să se reanalizeze. Cel de la ‘Matei Balş’ îl am, unele lucruri au fost demarate‘, a precizat Cîţu, la Palatul Victoria, după şedinţa de Guvern.

El a reiterat că, în cazul în care Corpul de control al premierului sau Inspecţia economică constată că există probleme de natură penală, rapoartele vor merge către instituţiile abilitate.

‘O să văd ce putem face public din aceste rapoarte şi le vom face publice‘, a completat Cîţu.

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind reducerea cheltuielilor structurale, care prevede, printre altele, eliminarea sporului de COVID de 30% acordat personalului din Prefecturi şi menţinerea valorii punctului de pensie la 1.442 de lei în 2021, a anunţat, joi, premierul Florin Cîţu.

‘A fost aprobată ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Este vorba de ordonanţa de urgenţă de care aveam nevoie pentru a putea adopta legea bugetului. Această ordonanţă va fi publicată în Monitorul Oficial şi, după aceea, mâine, vom avea şedinţă de Guvern în care vom aproba legea bugetului pentru 2021‘, a declarat Cîţu, la Palatul Victoria.

Potrivit acestuia, a fost eliminat sporul pentru personalul instituţiilor Prefectului de 30%, iar valoarea punctului de pensie de menţine la 1.442 de lei în 2021, realizându-se o economie la bugetul de stat de aproape 9 miliarde de lei.

‘Se prorogă până la 1 aprilie 2022 intrarea în vigoare a Legii 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Se instituie un cadru legal necesar pentru ca sumele rămase necheltuite din alocările pentru facilităţile transport studenţi să poată fi utilizate de către universităţi în anii următori şi pentru alocarea de burse pentru studenţi. Se modifică Legea educaţiei naţionale în sensul stabilirii dreptului studenţilor să beneficieze de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport şi abrogarea prevederilor prin care se reglementa ca studenţii să beneficieze de gratuitate‘, a precizat Florin Cîţu.

