(AUDIO/FOTO) Hai la teatru! Hai la Teatrul din Stejar!

O nouă premieră la Teatrul din Stejar, singurul teatru independent din Iași: piesa “Ivan” de Javier de Dios. Regia îi aparține Antonellei Cornici, iar Andrei Cozlac și-a pus semnătura pe video design. Spectacolul este realizat în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi.

Este povestea unui tânăr de 19 ani care se confruntă cu drama provocată de moartea mamei, iar adulții din jurul său, măcinați de propriile lor trăiri, nu găsesc o cale de comunicare cu el.

Este un text care a marcat-o pe regizoarea Antonella Cornici încă de la prima lectură:

„Eu am citi textul acum câțiva ani, e și scris recent, în 2017, și a fost unul din textele de care m-am îndrăgostit pur și simplu când le-am citit și am văzut spectacolul. O mare parte din ce-ați văzut aici a fost în capul meu chiar de la citirea textului. Cred că sunt texte pe care atunci când le citești, le simți în tine și poți să mergi cu ele mai departe sau sunt texte pe care poate e bine să le lași în sertar sau în bibliotecă dacă nu ai nimic de spus cu ele.”

Deși tema (conflictul dintre generații) este veche, ea este la fel de actuală. Povestea lui Ivan este tulburătoare. Actorul Doru Aftanasiu, cadru didactic la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi, este, în piesă, tatăl lui Ivan. Acesta își pierde soția care moare de cancer, își pierde serviciul, dar își pierde și fiul constatând, prea târziu, că nu mai are nicio comunicare cu tânărul. Mama reprezenta echilibrul. Dispariția ei face ca viața celor doi să se năruie:

„Problema pe care o pune spectacolul este de o eternitate: conflictul între generații. Întotdeauna, a existat. Da, pune o problemă care doare. Un spectacol bun, întotdeauna, pune o problemă care doare. Un text bun, întotdeauna, o să doară. Chiar și dacă e un text comic. Ori doare, ori degeaba-i scris.”

Emoțiile trăite de personaje nu sunt necunoscute. Actrița Alexandra Diaconița, care interpretează rolul profesoarei lui Ivan, o relație complicată profesor/elev, își regăsește unele din propriile sale trăiri în cele ale personajului:

„Eu și cu Tony ne-am gândit la un personaj, la o profesoară tânără. Adică, deja, de pe la 24 de ani, chiar poți să predai în liceu, iar eu am 26 (râde). Cred că la nivel emoțional, mă regăsesc pe anumite paliere și cred că de-acolo îmi și extrag materialul. Nu neapărat situația propriu-zisă, cât ce se întâmplă la nivel intern.”

În spectacolul regizat de Antonella Cornici se întâlnesc, în mod fericit, pe scenă, studenți și profesori ai Universității de Artă din Iași, în urma unui casting:

„Am făcut un casting în urmă cu câteva luni și au venit foarte mulți tineri, foarte buni tineri. Din păcate, nu sunt decât… na… câteva personaje aici. Așa am simțit eu, că aceștia sunt oamenii care trebuie să joace în „Ivan” și, dacă astăzi ar trebui să dau înapoi timpul și să fac din nou o distribuție, tot aceștia vor fi oamenii care vor juca în „Ivan”.”

Antonella Cornici a absolvit, mai întâi, Actorie, la Universitatea din Iași, apoi, Regie. A renunțat la cariera de actriță la Naționalul ieșean preferând-o pe cea de regizor. Legătura cu prima dragoste nu a fost ruptă în totalitate pentru că Antonella predă, în continuare, Actorie la Universitatea ieșeană de Arte. Teatrul din Stejar a adus-o înapoi, acasă, pe Tony. Cu excepția proiectelor de la Universitate, aceasta a montat, până acum, foarte multe spectacole în țară, nu și la Iași. Un regizor exigent, spune Doru Aftanasiu:

„E un regizor, aș zice, sever. Dar, în același timp, un regizor ușor de citit, ușor de înțeles. Exigență, uneori mai mult decât era nevoie, dar faină atmosfera, creativă.”

Răzvan Conțu este la al treilea proiect la Teatrul din Stejar. Îl mai putem vedea în „Karnal” și în „Forma lucrurilor”. El termină vara aceasta Facultatea de Teatru. Ivan este un rol greu, așa cum am spus, un tânăr măcinat de pierderea mamei, o dramă pe care nu știe să o gestioneze de unul singur, iar adulții din jurul său (tatăl, profesorii) îi fac mai mult rău. Startul pentru actorul Răzvan Conțu este unul foarte bun:

„Într-adevăr, am avut emoții, mai ales la început, când am venit și la casting. Mie mi-a plăcut foarte mult. Adică, am ajuns la un nivel și simt că m-am dezvoltat cu ajutorul lui Tonu foarte, foarte mult. De-acum, sper să mai vină oportunități și să fie la fel de frumos cum a fost aici.”

Pentru Silvia Cămănaru, care va absolvi tot vara aceasta Facultatea de Actorie, spectacolul „Ivan” a fost prima întâlnire cu un regizor adevărat și a ajutat-o să își confirme și să își exploateze aptitudinile, talentul:

„Am doar experiența de la facultate, e primul spectacol în care joc. A reușit să îmi arate că există toate resursele necesare în mine, dar ea m-a îndrumat către găsirea acestor resurse.”

Poate că nu e chiar o întâmplare distrubuția rolurilor. Pe scenă, se întâlnesc profesorul Doru Aftanasiu cu studentul său, Răzvan Conțu. Tată și fiu în piesă:

„Eu chiar mi-am dorit din tot sufletul să joc alături de domnul profesor. E cumva și un soi de paternitate pentru că el, trei ani, cât ne-a fost profesor, a fost alături de noi ca un tată.”

Un alt cadru didactic de la Universitatea de Arte care a participat la acest proiect este Vasilica Bălăiță. Dorința unei întâlniri cu studenții pe scenă a fost unul dintre motivele pentru care a dorit să facă parte din distribuție:

„Din două motive, cred. Teatrul din Stejar e un loc în care aș reveni oricând cu bucurie și al doilea motiv, nevoia de a juca. Aveam nevoie de o resetare. Ori, combinația asta, Teatrul din Stejar și Tony Cornici, dar și nevoia, hai să fiu sinceră până la capăt, și nevoia de a mă întâlni cu studenții într-un fel mai organic decât în sala de clasă au fost niște motive super faine.”

Spectacolele regizate de Antonella Cornici îi seamănă foarte mult: sunt pline de energie, emoții, ritmate, te poartă, ca într-un mountain rousse, de la o stare la alta. Textul este susținut de muzică, de mișcare, de lumini. De altfel, coregrafia aparține unor tineri coregrafi, absolvenți, și ei, ai Universității de Arte din Iași. Alice Veliche:

„În momentul în care Tony a venit și ne-a propus această colaborare, bineînțeles că noi am fost foarte deschiși și, chiar dacă ea avea un traseu foarrte bine stabilit de la început, ne-a dat, în același timp, foarte multă libertate să lucrăm cu distribuția și cred că aici a fost vorba de foarte multă coordonare. Așa este și coregrafia, e puțin mecanică și e foarte greu să treci de la o stare, să treci într-o mecanicitate care este destul de bine stabilită.”

Celălalt coregraf, Alexandru Radu, este autorul spectacolului de teatru-dans “Karnal”, aflat, și acesta, pe afișul Teatrului din Stejar. “Ivan” este altceva, presupune un alt tip de comunicare, este un alt mod de a lucra cu actorii, cu regizorul. Emoțiile sunt aceleași:

„A fost o experiență foarte interesantă pentru mine, sunt la primele experiențe cu piesele de teatru și coregrafia pentru piese de teatru. A fost o colaborare foarte deschisă, plină de energie, plină de idei. Deși am mai văzut repetiții, șnururi, de fiecare dată, emoția cu care lurează Tony mă copleșește și cred că asta a rămas în mine cel mai mult: emoția.”

Atât aflați, deocamdată, despre “Ivan” de la Teatrul din Stejar. Pentru a ști mai multe, mergeți să vedeți spectacolul. Premiera, diseară, la ora 19,00. Următoarele spectacole, duminică, 9 mai și duminică, 23 mai, de la aceeași oră. Pentru a afla cum puteți face rezervări, intrați pe pagina de Facebook a singurului teatru independent din Iași.

(Ioana Soreanu – Radio Iași)