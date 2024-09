W.A.R. (we are right) – Lucian Radu // 2024

Lucian S. RADU, reprezentantul noului val al artei vizuale ieșene, expune cele mai noi creații de grafică și sculptură, în cadrul unui proiect de excepție, ce devine, pentru trei săptămâni, expoziția centrală a Centrului Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească din Iași.

WE ARE RIGHT va fi vernisată de prof. univ. Cristian NAE, în prezența autorului.

Accesul publicului fiind gratuit, începând cu 10 septembrie si va dura pana pe 30 Septembrie 2024.

Expoziția se înscrie în programul de promovare a artei contemporane ieșene, susținut de Ateneul Național din Iași.Lucian S. RADU reprezentantul noului val al artei vizuale ieșene