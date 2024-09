Natalia Gordienko (profil, în preajma evoluției „live” la Radio Iași)

La concursul muzical internațional „Eurovision 2021”, Republica Moldova este reprezentată de Natalia Gordienko[1], cu piesa „SUGAR”, creată de o echipă internațională de compozitori; printre aceștia se numără Philip Kirkorov și Dimitris Kontopoulos – responsabili de muzică, precum și Sharon Vaughn – compozitoarea, producătoarea și deținătoarea premiului „Grammy”, care a adaptat, în limba engleză, versurile scrise de Mihail Gutseriev.

Piesa este însoțită de un videoclip plin de culoare, ca un vis sexy și dulce… Va rezista oare tentației personajul principal? Cum va reacționa atunci când va afla că este cel mai râvnit „deliciu”? Videoclipul, dinamic și captivant, poate atrage atenția publicului care pune preț de imagine calitativă. Ideea regizorală, unică și originală, a fost pusă în acțiune de Katya Tsarik, o regizoare talentată din Ucraina. Coregraf: Constantin Gordienko („Freedom ballet”).

„Ne dorim să teleportăm publicul într-o atmosferă dulce, plină de dragoste și bucurie! Asta este exact ceea ce ne lipsește atât de mult în această perioada dificilă. Și, știm bine cu toții că nu există niciodată prea multă iubire! Povestea noastră dulce se bazează anume pe această idee!”, afirmă Natalia.

Creația ei este interesantă și poate fi (re)descoperită atât prin intermediul hit-urilor difuzate la posturile de radio, cât și a noutăților muzicale cu care știe să ne surprindă de fiecare dată. Piesele depășesc limitele muzicii pop și a estradei (în general), orice creație muzicală interpretată de ea se transformă într-un spectacol artistic. Vocea unică se va face auzită și la concursul „Eurovision 2021”, cu desfășurare în perioada 18-22 mai a.c. la „Ahoy Arena” din Rotterdam.

[1] În 2006, participa la Finala „Eurovision Song Contest” din Grecia. În 2007, luase „Marele Premiu” la „New Wave” (Новая Волна)/în Jurmala, cel mai mare concurs de cântece rusești. A primit „Medalia de Aur”, la nominalizarea „Vocal”, în și prin concursul internațional „World-Campionatul artelor spectacolului America”, Hollywood. În 2008, pentru „realizări uimitoare în artă”, prin decretul președintelui Republicii Moldova Moldova, a fost distinsă cu titlul de „Artist Emerit al Moldovei”, devenind astfel cel mai tânăr cântăreț care l-a primit. În anul 2010, făcea „un nou mare pas”, lansând primul ei album solo intitulat „Time”. În 2011, a urmat al doilea album solo – unde erau adunate, din întreaga țară, cântecele naționale și tradiționale, scoase la iveală într-un aranjament muzical complet nou. 2012 a fost un an productiv, lansând single-ul „Бешеный” („Wild”) cu care a lansat primul ei videoclip muzical solo. Mai târziu, în acel an, rebranding-ul o plasa pe coordonatele „Natalie Toma”; lansa filmulețul intitulat „O nouă zi”, împreună cu CRBL; videoclipul a câștigat, rapid, peste 1.000.000 de vizualizări/Youtube și prezenta interes pentru public și media. Natalia era invitată să devină unul dintre membrii juriului emisiunii TV internaționale „Fabrica de Staruri” („Fabrica de stele”) din Moldova (emisiune TV difuzată în Republica Moldova și România). Pe data de 29 decembrie 2012, Natalia sărbătorea, pe scenă, 10 ani de activitate și organiza un mare concert aniversar (spectacol încântător, alături de „Alex Calancea Band”, „Lăutarii”-maestrul Nicolae Botgros și Orchestra Simfonică Națională); peste 100 muzicieni lucrau, simultan, pe scenă, adăugându-se numărul suplimentar pentru dansatori. În 2014, după o colaborare lungă și productivă cu compozitorul ucrainean Andrey Timoșenko, Natalia lansa „Красавчик” („Hunk”), versurile fiind scrise de Igor Tatarenko; videoclipul pentru „Красавчик” era regizat de ucraineanul Alexander Filatovich; noul single a ajuns pe piața muzicală ucraineană și rusă. 2015 marca o nouă colaborare productivă cu eticheta românească „FLY RECORDS”; erau promovate turnee în întreaga Românie și se lansa single-ul său „Summertime”, împreună cu un videoclip muzical. În 2016, Natalia devenise director general al „Russkoe Radio” din Moldova; își continua cariera de artist, colaborând activ cu firme românești și rusești, lansa o colaborare („Habibi”) cu artistul Mohombi, deopotrivă un videoclip muzical oficial filmat în România; la sfârșitul anului, colaborase strâns cu artistul rus Irakliy Pirtskhalava și lansa „Близко” („Închidere”). În 2017, a fost lansată următoarea piesă „Пьяная” („Beat”), a cărei muzică și text erau scrise de Rita Dakota, compozitor și cântăreț popular; videoclipul acestei melodii era lansat de popularul actor rus Aleksey Chadov. În 2018, a produs al doilea concert solo „Phoenix Alive”, cel mai mare spectacol din Moldova, cu cei mai buni muzicieni și dansatori. 2019 a adus un nou hit muzical „Arividerchi”; videoclipul acestei melodii, produs de clipmakerul rus Irina Mironova, era întregit de participarea Danilei Yakusheva (unul dintre cei mai populari actori din Rusia, care a jucat în videoclip cu Natalia). Participa și ca prezentatoare TV la un proiect bulgaro-moldovean. Cariera Nataliei Gordienko a trecut prin multe etape, inclusiv cele din America, Europa, CSI și Statele Baltice; are, în continuare, creativitate, farmec și talent capabile să cucerească lumea…