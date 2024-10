Concert Extraordinar: Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia la Sala Unirii

Publicat de gabrielarotaru, 23 octombrie 2024, 10:42

Ateneul Național din Iași vă invită duminică, 3 noiembrie 2024, de la ora 19:00, la Sala Unirii, să luați parte la un eveniment muzical de excepție, concertul Violoncellissimo – Clasic la Puterea a treia, un adevărat festin pentru iubitorii muzicii de calitate. Acest concert promite să ofere o seară de neuitat, cu un program divers și sonorități inedite, interpretate de artiști renumiți din lumea muzicii.

Ansamblul Violoncellissimo aduce împreună cele mai captivante lucrări pentru violoncel, explorând atât clasicismul, cât și compoziții contemporane. Publicul va avea ocazia să se bucure de o gamă largă de stiluri, de la muzica clasică până la piese moderne, toate interpretate cu măiestrie și pasiune. Artiștii invitați, aflați în Turneul Național Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia, ediția a VI-a, vor încânta audiența cu talentul lor excepțional, oferind o experiență unică. Fiecare interpretare va fi o incursiune în universul sonor al violoncelului, captivând publicul cu emoție și tehnică desăvârșită.

„Ne place muzica și ne place să călătorim și să cântăm pentru publicul din țară. Până acum am călătorit la Arad, Deva, Bistrița și ne-am umplut de energie de la publicul din sălile în care am cântat. Programul este unul care are potențialul de a ridica sălile în picioare, potrivit atât pentru publicul care iubește muzica clasică, cât și pentru cel care abia o descoperă”, a afirmat violoncelistul Marin Cazacu.

Violoncellissimo este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale românești, format la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, cu misiunea de a deschide noi drumuri pentru promovarea muzicii și a tinerelor talente din România.

Achiziționarea biletelor se poate face la casieria Ateneului sau pe site-ul https://www.ateneuiasi.ro/class/violoncellissimo-3/.