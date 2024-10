Moștenitorii României muzicale – concert extraordinar la Bruxelles, cu ocazia Zilei Naționale a României

Violonista Ioana Cristina Goicea, violoncelistul Andrei Ioniță și pianista Daria Tudor – trei dintre cei mai cunoscuți și apreciați muzicieni români ai momentului, la nivel internațional – susțin un concert cameral extraordinar, la Bruxelles, prilejuit de sărbătorirea Zilei Naționale a României. Evenimentul va avea loc miercuri, 30 noiembrie, la ora 14.00, în sala de concerte a emblematicului Muzeu al Instrumentelor Muzicale de la Bruxelles (MIM), în inima orașului ce găzduiește instituțiile reprezentative ale Uniunii Europene. Concertul se desfășoară sub emblema proiectului “Moștenitorii României muzicale”, unul dintre cele mai vizibile programe de promovare a tinerilor muzicieni români.

Repertoriul propus pentru această după-amiază camerală specială aduce în atenție opera compozitorului-simbol pentru România, George Enescu, în program figurând Sonata nr. 2 op. 6 pentru vioară și pian, alături de Sonata op. 26 nr. 2 pentru violoncel și pian. Cei trei muzicieni se reunesc apoi pentru a interpreta Trio op. 70 nr. 1 de Ludwig van Beethoven, lucrare ce figurează pe un album pe care artiștii îl lansează cu această ocazie, apărut la Editura Casa Radio, parte a corporației Radio România.

Concertul este organizat de ICR Bruxelles, la inițiativa Radio România Muzical, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Belgiei, Reprezentanța Permanentă a României pe lângă UE, Delegația Permanentă a României la NATO și Rotary Club Pipera din București.

Publicul bruxellez are acces gratuit la concert, în limita locurilor disponibile; concertul poate fi urmărit în direct pe contul Facebook Radio România Muzical.

“Anul 2022 este Anul european al tineretului și se concentrează pe rolul central pe care îl au tinerii în construirea unui viitor mai bun, mai incluziv. Suntem onorați și bucuroși să putem organiza la Bruxelles, în inima Europei, alături de toți partenerii noștri instituționali, un concert extraordinar, având ca protagoniști trei tineri muzicieni români de primă mărime: Andrei Ioniță, invitat în 2019 la Bruxelles în cadrul EUROPALIA România, Ioana Cristina Goicea, laureată a concursului Reine Elisabeth de la Bruxelles, în 2019, și Daria Ioana Tudor, semifinalistă a Concursului Internațional ‘George Enescu 2022’ – secțiunea pian, prezentă, între altele, alături de Andrei Ioniță, la Sala Radio, în iunie 2021. Moștenitorii României muzicale” este unul dintre cele mai importante programe de promovare a tinerilor muzicieni români și ne vom bucura alături de public, de Ziua Națională a României, să putem realiza acest proiect, într-una dintre cele mai frumoase săli din inima capitalei Europei, la Muzeul Instrumentelor Muzicale din Bruxelles.”, a subliniat Dr. Liliana Țuroiu, directorul Institutului Cultural Român de la Bruxelles.”

Pentru violonista Ioana Cristina Goicea, acest concert este o ocazie de a reveni la Bruxelles, după ce, în 2019, ea devenea laureată a Concursului Reine Elisabeth, unul dintre cele mai importante la nivel mondial, pentru muzica cultă. Ioana Cristina Goicea (29 ani) este absolventă a Universității de muzică din Hanovra. Presa internațională o numește „o nouă stea în ascensiune pe firmamentul violonisticii mondiale”, iar Vadim Repin a descris-o drept “o adevărată artistă care are potențialul de a deveni un star”. Premii foarte importante jalonează cariera deja impresionantă a violonistei române: pe lângă premiul de la concursul Reine Elisabeth, muziciana a obținut premiul I în 2017 la concursul Michael Hill din Noua Zeelandă, premiul I la concursul de la Bonn, premiul al V-lea la reputatul concurs de la Indianapolis. Ioana Cristina Goicea a concertat în calitate de solistă pe importante scene internaționale din Europa, America, Australia, alături de orchestre reputate. Discografia ei internațională numără deja trei titluri – cel mai recent, cu opusuri de André Parfenov, lansat în noiembrie 2021, alături de Orchestra Simfonică din Aachen, dirijor Christopher Ward. Din octombrie 2020, Ioana Cristina Goicea este și profesor la reputata Universitate de Muzică și Arte din Viena.

Violoncelistul Andrei Ioniță (28 ani) este singurul român care a cucerit Medalia de aur a concursului Ceaikovski de la Moscova, în istoria de 64 de ani a acestei competiții. Un talent ieșit din comun, cu o tehnică și muzicalitate strălucitoare, aspecte elogiate de presa internațională, în egală măsură interesat de repertoriul concertant și cel cameral, Andrei Ioniță desfășoară o intensă carieră solistică pe marile scene ale lumii.

Andrei Ioniță a început studiul pianului la vârsta de 5 ani, iar de la 8 ani, a luat primele lecții de violoncel. A studiat violoncelul alături de Ani Marie Paladi, în paralel urmând cursurile Colegiului Național Sf. Sava din București, profilul matematică-informatică; a fost studentul lui Jens Peter Maintz la Universitatea de Arte din Berlin. Palmaresul său include și alte premii importante, la concursurile Aram Haciaturian de la Erevan, ARD din München sau Emanuel Feuermann din Berlin.

Andrei Ioniță a cântat deja pe scene dintre cele mai prestigioase din Europa, Statele Unite ale Americii și Asia, în recital sau în concerte alături de orchestre precum Filarmonica din München, Filarmonica Cehă, Filarmonica din Tokyo, BBC Philharmonic, Orchestra Simfonică din Montreal, Orchestra Simfonică din San Diego, Orchestra Simfonică Națională Daneză. Între anii 2016-2018, Andrei Ioniță a făcut parte din proiectul “BBC New Generation Artists”; înregistrări realizate pentru BBC au fost editate pe un disc lansat în martie 2019 la Casa Orchid Classics.

În stagiunea 2019-2020, Andrei Ioniță a fost artist în rezidență al Orchestrei Simfonice din Hamburg; în această calitate, a susținut în 2020 un emoționant recital fără public în compania legendarei pianiste Martha Argerich. Andrei Ioniță a fost invitatul unor prestigioase festivaluri, printre ele EUROPALIA România, Schleswig Holstein, Mecklenburg-Vorpommern și Verbier; pe 28 noiembrie 2022, Andrei Ioniță cântă la Wigmore Hall din Londra, recital transmis în direct de BBC Radio 3, preluat în rețeaua EBU.

Una dintre partenerele frecvente de recital ale lui Andrei Ioniță este pianista Daria Tudor (25 ani). Daria Tudor a debutat în concert la doar 9 ani, alături de Orchestra de Cameră Radio din București; este laureată a numeroase competiții naționale și internaționale și a susținut recitaluri și concerte pe mari scene, în special în Germania. În februarie 2015, Daria Tudor a fost acceptată la Universität der Künste Berlin la clasa prof. Pascal Devoyon și Rikako Murata. În prezent, își continuă studiile de master în pian solo, muzică de cameră și acompaniament de lied la aceeași universitate, sub îndrumarea prof. Björn Lehmann, Artemis Quartet, prof. Frank-Immo Zichner și prof. Eric Schneider. Începând din mai 2015, Daria Tudor lucrează la Universität der Künste Berlin, în calitate de docent la clasele de Lied contemporan ale prof. Axel Bauni și Eric Schneider, precum și ca pianistă a clasei de violoncel – prof. Konstantin Heidrich. Din 2017, este acompaniatoare oficială a Rutesheim Cello Academy, Germania. În iunie 2019, Dariei i-a fost acordat premiul pentru cel mai bun tânăr artist – Enlight Prize – în cadrul Festivalului Art of the Piano – Cincinnati, SUA. A participat la festivaluri din Finlanda, Germania și Austria: Alpenarte – Schwarzenberg, octombrie 2018; Kissinger Sommer – Bad Kissingen, iunie 2017; Mozartfest – Würzburg, iunie 2016; Festivalul Crescendo – Berlin, mai 2016, 2017. În 2022, a fost semifinalistă a Concursului Internațional “George Enescu” de la București.

“Moștenitorii României muzicale” este un proiect inaugurat în 2018 de Radio România Muzical, postul de radio public românesc de muzică clasică, și Rotary Club Pipera din București. Până în prezent, sub egida acestui proiect au fost organizate peste 20 de recitaluri și concerte, transmise în direct la Radio România Muzical și preluate, de asemenea, în rețeaua EBU; au fost lansate și două albume cu evoluții din aceste evenimente sub sigla Editurii Casa Radio. Din 2020, “Moștenitorii României muzicale” oferă și o bursă în valoare de 4000 euro, pentru care s-au organizat concursuri anuale; la premiul în bani, juriul, alcătuit din principalii conducători de instituții muzicale românești, a adăugat beneficii profesionale: concerte, recitaluri, înregistrări. Pe lângă dimensiunea națională a proiectului, din 2022, organizatorii, cu amplul suport al Institutului Cultural Român, au realizat și evenimente la nivel internațional, ce vor continua și în anii următori.