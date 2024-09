22 de artiști cântă pentru pace de Ziua Mondială a Radioului

De un an, radiourile din întreaga Europă transmit știrile războiului. De un an asistăm neputincioși la drama care se consuma la granița României. Războiul poate lua vieți, dar nu poate ucide speranța, nici solidaritatea.

De Ziua Mondială a Radioului, artiștii români își arată solidaritatea cu drama prin care trece Ucraina și dau un mesaj de speranță prin intermediul muzicii:

“Îmi doresc din tot sufletul să fie pace! Pace în Ucraina, pace peste tot în lume. Radioul sau noi, artiștii, nu avem puterea să oprim războaie, dar avem puterea de aduce acest mesaj peste tot în lume. Iar de ziua radioului se va auzi piesa Heal the World al carei mesaj este mai actual decât oricând” – Călin Goia

“În tot contextul ăsta ciudat în care trăim, eu încă mai cred în pace și cred că muzica e cea mai în măsură să o aducă în sufletele noastre, așa că stați cu urechile pe noi” – Liviu Teodorescu

“Eu consider că oamenii nu își doresc tancuri, arme și războaie. Atunci când pentru oameni liniștea este un vis indepartat nu mai rămâne decât muzica: Heal the World” – Emilian

“Fiecare dintre noi poate să facă lumea un loc mai bun. Prin acțiunile noastre, prin cuvintele noastre, prin vocea noastra putem să oferim empatie, înțelegere, respect și dragoste față de semenii nostri, iar radioul are puterea de a transmite aceste mesaje și de a le face cunoscute în întreaga lume” – Nico

“De Ziua Mondială a Radioului vreau să mulțumesc București FM pentru ocazia de a lua parte la unul dintre cele mai puternice mesaje din istoria muzicii. Let’s Heal the World!” – Denis, the Motans

‘Mă bucur enorm de mult că fac parte din cea mai frumoasă inițiativă propusă de București FM. Împreună putem schimba lumea și o putem face un loc mai bun. So let’s heal the world together!” – Holly Molly

“Mă bucur foarte mult să fac parte din această activare. Nu uitați: Heal the World and make it a beter place!” – Nicole Cherry

“Astăzi pentru mai multă pace în lume, recomand mai multă pace cu noi înșine” – Emaa

”Cred că muzica e un limbaj necesar, pe vreme de pace cât și pe vreme de război. Mulțumesc mult București Fm că m-ai invitat alaturi de colegii mei să cânt o piesa care și-a propus să vindece răni și a vindecat răni de-a lungul timpului… într-o perioadă atât de complicată pentru zona noastră, pentru Europa și pentru lume în general: Heal the World” – Florian Rus

Pentru a sublinia rolul radioului în depășirea momentelor dificile și construirea unor punți de comunicare, Radio România a decis să arate forța de coeziune pe care aceasta o are prin intermediul muzicii.

Parte a Societății Române de Radiodifuziune, București FM a ales pentru această declarație deschisă piesa considerată un îndemn universal pentru pace și dragoste, “Heal the World”, despre care Michael Jackson spunea că a fost ”cel mai mândru că a creat-o”.

Piesa a fost reorchestrată de Simona Strungaru, dirijor al Big Band-ului Radio România, care i-a imprimat un sound aparte…

Feli, The Motans, Andia, Emilian, Nico, Misha Miller, Cornel Ilie, Călin Goia, Ioana Ignat, Nicole Cherry, Zodier, Liviu Teodorescu, Holy Molly, Florian Rus, Raluka, Andrei Bănuță, Toby Ibitoe, Iraida, Emaa, Erica Isaac sunt cei care, alături de Corul de copii Radio (dirijor Răzvan Rădos) și Big Band-ul Radio România (dirijor Simona Strungaru), se vor auzi luni, pe 13 februarie 2023, în toată țara pe frecvențele posturilor Radio România.

Heal the World în varianta #AllStarsSong este un proiect București FM și face parte din suita de evenimente Radio România care marchează un an de la izbucnirea războiului în Ucraina.