„Vitrine de Poveste”: Iașul își transformă vitrinele în scenografie urbană, Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2026, 08:46

Asociația C.R.A.F.T. și Camera de Comerț și Industrie Iași au lansat, luni, 12 octombrie 2026, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Iași, proiectul „Vitrine de Poveste” – un concurs de scenografie urbană prin care vitrinele din Iași devin un traseu de poveste, amenajate de comercianți împreună cu artiști și creativi. Lansarea publică a fost urmată de prima ediție a Bursei Creative, întâlnirea în care comercianții și creativii formează echipe pentru proiectele pe care le vor realiza în săptămânile următoare.

Pornind de la ideea că orașul se trăiește, în primul rând, la nivelul străzii, „Vitrine de Poveste” propune o schimbare de perspectivă: vitrina nu mai este doar o suprafață comercială, ci primul dialog dintre o afacere și comunitate. Prin acest proiect, comercianții sunt încurajați să-și reimagineze vitrinele alături de creativi locali – artiști, designeri și arhitecți – transformând fațadele în experiențe vizuale care îmbogățesc spațiul public.

Organizatorul Laurențiu Stratan de la Asociația C.R.A.F.T. · „Vitrine de Poveste” în direct la Bună Dimineața cu George Marici:

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Mecanismul proiectului este simplu și colaborativ. Comercianții cu spațiu stradal din Iași – din orice zonă a orașului, nu doar din centru – se înscriu și, la Bursa Creativă, fac echipă cu un creativ. Nu există o limitare geografică: orice afacere cu front stradal își poate înscrie vitrina. Fiecare pereche – comerciant și creativ – concepe și amenajează o vitrină, pe parcursul unei perioade dedicate. La final, cele mai reușite amenajări sunt desemnate prin votul publicului și de un juriu de specialitate, în proporții egale (50% votul publicului, 50% juriu profesionist).

Concursul se desfășoară pe trei categorii, în funcție de tipul spațiului: vitrine mici, vitrine ample și fațade sau intrări. Pentru fiecare categorie sunt acordate premii de 2.000, 1.000 și 500 de euro, premiul revenind perechii câștigătoare – comerciant și creativ. Fondul total de premiere al proiectului este de 10.500 de euro.

Calendarul ediției-pilot cuprinde: înscrieri până pe 30 octombrie (pe vitrinedepoveste.ro), Bursa Creativă pe 12 octombrie, amenajarea vitrinelor între 30 octombrie și 20 noiembrie, iar votul public și premierea între 21 noiembrie și 20 decembrie.

PARTENERI, AMBASADORI ȘI SUSȚINĂTORI

„Vitrine de Poveste” este un proiect al Asociației C.R.A.F.T., realizat alături de Camera de Comerț și Industrie Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și Organizația de Management al Destinațiilor Iași.

Proiectul își lărgește constant rețeaua de parteneri și ambasadori. Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” se alătură în calitate de partener, cu expertiză în domeniu, iar Inedit Design devine vitrină ambasador a proiectului – un model de inspirație pentru comercianții care își reinventează fațadele. Demersul de atragere de noi parteneri și ambasadori continuă.

Încă din prima perioadă, proiectul a atras interesul comunității creative locale: printre cei înscriși în rețeaua de creativi „Vitrine de Poveste” se numără artiști vizuali, ilustratori, designeri și arhitecți din Iași, cu experiență în pictură murală, instalații, design de interior și scenografie.

FINANȚARE

Finanțarea acordată de Municipiul Iași, prin Legea nr. 350/2005, susține faza incipientă a proiectului – construirea infrastructurii comunitare, digitale și curatoriale: platforma digitală și harta interactivă, înscrierea online și modulul de vot, identitatea vizuală, producția de conținut, campania de recrutare și organizarea evenimentului de matchmaking (Bursa Creativă). Concursul public propriu-zis și fondul de premiere se susțin ulterior, din surse proprii și sponsorizări private, în afara acestei finanțări.

CITATE

„Nu stingem focuri. Aprindem lumini. De prea multe ori, efortul comunitar se concentrează pe a repara lipsuri. Noi alegem altă cale: construim stare de bine. «Vitrine de Poveste» nu este un concurs de decorat geamuri, ci o mișcare de regenerare urbană care transformă comerțul stradal într-o experiență turistică memorabilă. Trecem de la un oraș funcțional la un oraș al experiențelor vizuale, în care străzile devin destinații în sine.”

– Laurențiu Stratan, președinte, Asociația C.R.A.F.T.

„Un business modern înseamnă mult mai mult decât cifre, prețuri și tranzacții. Înseamnă identitate, imagine și interfață prietenoasă deschisă către comunitate. Vitrina este primul dialog pe care o afacere îl poartă cu orașul, iar modul în care arată reflectă atât respectul față de client, cât și atenția față de spațiul public. Proiectul «Vitrine de Poveste» reușește să aducă laolaltă statutul Iașului de pol regional de dezvoltare economică și energia extraordinară a industriilor noastre creative. Prin această inițiativă, Camera de Comerț și Industrie Iași încurajează antreprenorii să treacă dincolo de actul comercial propriu-zis și să investească în design și estetică urbană. Atunci când magazinele și spațiile de servicii își transformă fațadele în experiențe vizuale primitoare cu ajutorul creativilor – artiști, designeri, arhitecți locali etc., au de câștigat și afacerile, prin vizibilitate și atractivitate, dar și întregul oraș, prin aportul de modernism, vibrație urbană și frumusețe.”

– Paul Butnariu, Președintele Camerei de Comerț și Industrie Iași, partener al proiectului

DESPRE PROIECT

„Vitrine de Poveste” este un proiect al Asociației C.R.A.F.T. care aduce împreună mediul de afaceri, creativii, administrația și comunitatea, pentru a transforma comerțul stradal într-o experiență vizuală și turistică. Prin reinventarea vitrinelor, proiectul își propune să contureze un traseu urban atractiv pentru ieșeni și pentru vizitatori și să ofere creativilor locali ocazia de a-și expune lucrările în inima vieții orașului. Detalii și înscrieri: vitrinedepoveste.ro.

DATE ESENȚIALE

Ce: concurs de scenografie urbană – vitrinele din Iași, reinventate de comercianți împreună cu creativi.

Cine organizează: Asociația C.R.A.F.T.

Parteneri: Camera de Comerț și Industrie Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Organizația de Management al Destinațiilor Iași, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”.

Vitrină ambasador: Inedit Design.

Finanțare: Municipiul Iași, prin Legea nr. 350/2005 – pentru faza incipientă / infrastructura proiectului. Concursul public și fondul de premiere – din surse proprii și sponsorizări private.

Cine se poate înscrie: comercianți cu front stradal din Iași, din orice zonă a orașului; artiști, designeri, arhitecți și scenografi (profesioniști, freelanceri, studenți și absolvenți).

Categorii: vitrine mici; vitrine ample; fațade și intrări.

Premii: 000 / 1.000 / 500 € pe fiecare categorie. Fond total de premiere: 10.500 €.

Jurizare: 50% votul publicului + 50% juriu de specialitate.

Calendar: înscrieri până pe 30 octombrie; Bursa Creativă – 12 octombrie; amenajare – 30 octombrie–20 noiembrie; vot public și premiere – 21 noiembrie–20 decembrie.

Ediția: pilot, 2026.

Site: ro

CONTACT DE PRESĂ

Laurențiu Stratan

Asociația C.R.A.F.T. · „Vitrine de Poveste”

Telefon: 0742 047 829 · E-mail: contact@vitrinedepoveste.ro · Web: vitrinedepoveste.ro