15 sept., 18.03-20.00 Invitată la Univers Muzical, marea mezzosoprană Ruxandra Donose, căreia îi spunem: Laaaaa muuuuulți aaaaaaani!

Mezzosoprana Ruxandra Donose este invitata ediției Univers Muzical de astăzi, 15 septembrie. Îi spunem „la mulți ani” pentru data de 2 septembrie și ziua numelui de Sfânta Maria și vă oferim deocamdată CV-ul ei artistic așa cum apare pe site-ul agenției care o reprezintă internațional, MWA a ieșencei Maria Moț.

(Încă un la mulți ani Maria, și o dorință, de a ne așeza odată și odată la amintiri despre minunatul bas al Operei ieșene, Mihai Moț)…

Menționez că traducerea în limba română a suferit mici adaptări necesare gramatical, nu de conținut.

Întâlnirea cu marea mezzosoprană Ruxandra Donose a avut loc, ca și anul trecut, cu prilejul Cursurilor de Măiestrie de la Tescani organizate de pianista Alina Pavalache, acolo unde, în ambianța emoționantă a Conacului Rosetti-Tescanu-George Enescu, a avut loc și Concertul final al participanților, Dialogul Artelor, la care a fost invitat actorul Marcel Iureș și am putut admira creații ale artiștilor plastici prezenți la Atelierul Tescani 48. Cunoașterea tehnicii vocale este o știință care îți ocupă toată viața, iar artista cu 80 de roluri realizate într-o carieră de 35 de ani și o școală ale cărei rezultate au condus la premiile internaționale de la Concursul ARD din Munchen (1990) și de la cel din Washington (1991) și apoi la o fulminantă carieră internațională, iată că are răbdarea și bucuria de a le transmite și foarte tinerilor aspiranți la scena lirică așa numitele secrete ale tehnicii vocale. A fost doar prilejul convorbirii pe care v-o supunem atenției astăzi, cu mulțumiri pentru răbdarea de a sta și cu mine la povești. A fost o mare plăcere și onoare, mulțumesc, Ruxandra!

Daniela Vlad

Printre cei mai renumiți cântăreți ai generației sale, Ruxandra Donose a câștigat aprecierile criticii și publicului în cele mai importante teatre de operă și săli de concert din întreaga lume. Asociată în special cu repertoriul liric mozartian și francez, ea a trecut în ultimii ani la repertoriul dramatic german, bucurându-se de succese uriașe în seducătoarea Kundry din Parsifal, cu Sir Simon Rattle și Filarmonica din Berlin, Sieglinde din Die Walküre cu Orchestra Filarmonicii din Londra și Vladimir Jurowski , cu rolul Fricka într-un nou ciclu al Teatrologiei wagneriene la Geneva, Elektra din Orest al lui Manfred Trojan la Opernhaus Zurich și Wiener Staatsoper, Judith din Castelul lui Barbă Albastră cu Simfonia din Bamberg și Adam Fischer.

În stagiunea 2023/24, Ruxandra Donose revine la Opera din San Francisco în rolul Chelneriței din mult apreciata operă Innocence de Kaija Saariaho, sub bagheta lui Clément Mao-Takacs. Pe scena de concert se alătură Orchestrei Simfonice NHK, sau Orchestrei Badisches Staatstheater Karlsruhe pentru Mahler Symphony No.2 dirijată de Georg Fritzsch. Printre succesele recente ale Ruxandreii Donose se numără debutul ei la Teatro dell’Opera di Roma în rolul Calpurnia în premiera mondială a lui Giorgio Battistelli Julius Ceasar, sub bagheta lui Daniele Gatti și Laura din La Gioconda alături de Joseph Calleja la Festivalul Grange Park. Pe scena de concert, momentele importante includ Mahler Das Lied von der Erde cu Filarmonica din Dresda sub bagheta lui Vasily Petrenko, Wagner Wesendonck Lieder cu Orchestra Simfonică Națională RTÉ dirijată de Ilyich Rivas și Concepción din L’heure espagnole cu Filarmonica din Israel dirijată de Karl-Heinz Steffens. Alte angajamente recente sunt în Alcina din Orlando Furioso la Teatro Real de Madrid, Elektra în producția lui Marco Arturo Marelli Orest cu Wiener Staatsoper; debutul ei cu rolul Fricka în producția lui Dieter Dorn a Ciclului Inelul Niebelungilor de la Grand Théâtre de Genève; Sieglinde din Die Walküre cu Vladimir Jurowski și Orchestra Filarmonicii din Londra; Castelul lui Barba Albastră cu Simfonia din Bamberg dirijată de Adam Fischer; rolul titular din Norma la Opéra de Rouen și Adalgisa într-o nouă producție la Geneva; Iocasta în Oedipe de Enescu la Festivalul Enescu de la București și Royal Festival Hall cu Orchestra Filarmonicii din Londra sub bagheta lui Vladimir Jurowski; Eboli din Don Carlo la Grange Park; Eduige din Rodelinda (Haendel) la Teatrul Bolshoi din Moscova.

Alte apariții au fost în Arsace din Semiramide la Lyon și Paris; Compozitorul din Ariadne auf Naxos și Donna Elvira din Don Giovanni la Royal Opera House și Deutsche Oper Berlin; Carmen în premiera britanică a producției lui Calixto Bieito la English National Opera și la Cincinnati; rolul titular din La Grande Duchesse de Gerolstein (Offenbach) la Geneva; Idamante din Idomeneo la Festivalul Ravinia cu James Conlon și Orchestra Simfonică din Chicago; Octavian din Der Rosenkavalier la Bayerische Staatsoper, Bolshoi și Cincinnati Opera; Dorabella din Così fan Tutte în LA Opera și Spoleto; Tamiri într-o nouă producție a operei Il Farnace de Vivaldi la Paris, Strasbourg și Mulhouse; și Marguerite din La Damnation de Faust din Seattle.

Ruxandra Donose a apărut cu multe orchestre de top din întreaga lume și este mereu invitată pe scenele de concert, printre aparițiile ei se numără: Concertul de Anul Nou cu Westdeutscher Rundfunk Symphony Orchestra și Cristian Măcelaru; Simfonia nr. 9 de Beethoven cu Philharmonia Orchestra și la Festivalul Tanglewood; Sieglinde într-un concert cu semi-regie al Ciclului Inelul de Wagner la Royal Festival Hall; La mort de Cléopâtre cu Philharmonia Orchestra și BBC Scottish Symphony Orchestra; Das Lied von der Erde la Festivalul Enescu; Requiemul de Mozart cu BBC Scottish Symphony Orchestra; Verdi Requiem cu Filarmonica Cehă și Fabio Luisi; Les nuits d’été în turneu european cu Liège Philharmonie; Rossini Stabat Mater la Royal Festival Hall cu London Philharmonic Orchestra sub bagheta lui Yannick Nézet-Séguin; L’heure espagnole cu London Symphony Orchestra și Josep Pons la Barbican; și un recital Rosenblatt la Wigmore Hall. Interpretă super venerata a Margueritei din La Damnation de Faust, rolul a jucat un loc proeminent în cariera ei de concert, inclusiv spectacole cu Orchestra Sinfonie din Berlin, Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Tokyo, Orchestra Tonhalle din Zürich, Orchestra National du Capitôle atât din Toulouse, cât și din Valencia; Orchestre de Paris; Cleveland Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, San Francisco Symphony, Orchestre Symphonique de Montreal și ca vehicul pentru debutul ei la Festivalul Verbier. Printre roluri foarte apreciate se numără Charlotte din Werther (Royal Opera House, Deutsche Oper Berlin), Cenerentola (Glyndebourne Festival, Liege, Deutsche Oper Berlin), Sesto din Giulio Cesare (Royal Opera House, Glyndebourne, San Francisco Opera, Vienna State Opera), Nicklausse din Povestirile lui Hoffmann (Royal Opera House, The Met, San Francisco Opera, Opera de Paris), Compozitorul din Ariadne aux Naxos (Royal Opera House, Deutsche Oper Berlin, Philadelphia), Concepcion din L’heure espagnole (Royal Opera House), Octavian din Der Rosenkavalier (Bayerische) Staatsoper și Deutsche Oper Berlin). În 2008, a avut premiera operei The Fly la Opera din Los Angeles. Cele mai recente înregistrări ale ei includ Arminio pentru Decca, Tamerlano pentru Naïve și opera redescoperită a lui Caldara La concordia dei Pianeti pentru Deutsche Grammophon, precum și primul ei album solo Romance. Discografia ulterioară include Ständchen de Schubert (Philips), Stabat Mater de Dvorak cu Giuseppe Sinopoli (Deutsche Grammophon), Das Lied von der Erde de Mahler cu Michael Halasz (Naxos), Missa în si minor de Bach cu Sergiu Celibidache, Simfonia a IX-a de Beethoven cu Béla Drahos (Naxos), Cherubino în Le nozze di Figaro cu Bertrand de Billy (Arte Nova), La Cenerentola (DVD, Opus Arte), Oedipe (Naxos), Cântece de Nicolae Bretan (Nimbus) și Il Farnace de Vivaldi (EMI/Virgin).

Ruxandra Donose este reprezentată internațional de Agenția MWA Maria Moț.