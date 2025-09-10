Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, de Anamaria Iuga – temă a emisiunii Tradiții de joi, 11 SEPTEMBRIE 2025, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 11:52


Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la prezentarea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, semnată de către etnolog Anamaria Iuga.

Evenimentul s-a desfășurat, la Iași, nu demult, în incinta Centrului Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească (str. Arhitect G. M. Cantacuzino, Nr. 16), în cadrul expoziției Mâna mea este lingura ta. Te hrănește, curatoriată de către artistul plastic Mircea Cantor.

Concret, în dechiderea ediției de astăzi a emisiuni noastre ascultăm pe Dana Lungu, șef serviciu editorial și marketing al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o opinie despre lansarea de zilele trecute.

Apoi, de la Anamaria Iuga, cercetător științific, șef al secției „Studii etnologice” în cadrul Muzeului Național al Țăranului Român, aflăm povestea cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană.

Spre finalul emisiunii, ascultăm pe artistul plastic Mircea Cantor (laureat, în anul 2011, al Premiului Marcel Duchamp) cel care a făcut posibilă lansara cărții Țesând povești. Istorii de viață în camera bună maramureșeană, de Anamaria Iuga, în cadrul expoziției Mâna mea este lingura ta. Te hrănește.

Cartea pe care o prezentăm în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Colecția: Observatorul Social, colecție coordonată de către prof. univ. dr. Mihai Dinu Gheorghiu.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am amintit, și sigur am făcut-o, vă invit să fiți alături de Radio Iași (pe toate frecvențele: 1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM), joi, 11 SEPTEMBRIE 2025, imediat după ora 21, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICIhttp://player.radioiasi.ro/live-radio-iasi.html

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

