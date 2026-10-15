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Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns în garnizoana Iași. Bună Dimineața cu George Marici

Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns în garnizoana Iași. Bună Dimineața cu George Marici

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 08:13

Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns în garnizoana Iași.

Miercuri, 14 octombrie 2026, Ștafeta Veteranilor Invictus, care parcurge Traseul Roșu, a ajuns în garnizoana Iași, fiind adusă de voluntarii Invictus din Piatra-Neamț.

Momentul a fost marcat printr-o ceremonie de predare-primire desfășurată la sediul Batalionului 151 Infanterie „Războieni”, unitate subordonată Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, în prezența reprezentanților unității.

Joi dimineață, 15 octombrie 2026, ștafeta își va continua parcursul către garnizoana Botoșani, purtată de voluntarii ieșeni. Pe traseu, participanții vor face opriri la monumente și în locuri dedicate eroilor, pentru a aduce un omagiu celor care și-au sacrificat viața pentru libertatea și independența României.

La finalul acestui tronson, ștafeta va fi predată voluntarilor din garnizoana Botoșani, pentru continuarea misiunii simbolice.

În matinalul de la Radio Iași au fost în direct Sublocotenent Rotilă Raluca – ofițer de informare și relații publice a Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt:

Și antrenor și participant la ștafetă, Roman Dumitru:

(Ceremonia de predare-primire a Ștafetei Veteranilor Invictus s-a desfășurat la sediul Batalionului 151 Infanterie „Războieni”, din cartierul Tătărași, decizia organizării evenimentului în această locație fiind determinată de lucrările de refacere a carosabilului de pe bulevardul Carol I și de valorile ridicate de trafic generate de manifestările prilejuite de sărbătorile Iașului și de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva.)

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