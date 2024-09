Filmul „Vremea țiganilor” – subiect al emisiunii Viața Rromilor, Luni, 27 NOV. 2023, de pe undele Radio Iași, ora 20:30

În perioada 19 octombrie-23 noiembrie, reprezentanții Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași au organizat a III-a ediție a proiectului „Multiculturalitate în arta cinematografică”. În ziua de joi, 16 noiembrie, începând cu ora 16, s-a desfășurat penultima proiecție de film din cadrul proiectului.

Concret, spectatorii prezenți au urmărit filmul – Vremea țiganilor – film din anul 1988, regizat de către Emir Kusturica. Filmul a fost prezentat de către conf. univ. dr. Ioana Petcu, de la Facultatea de Teatru a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Înainte de începerea manifestării, am invitat la dialog pe doamna profesor Ioana Petcu, cea care ne vorbește despre proiectul – „Multiculturalitate în arta cinematografică”, oferindu-ne amănunte concrete despre filmul Vremea țiganilor, 1988, regizat de către Emir Kusturica.

Mai aflăm amănunte și despre coloana sonoră a acestui film, pentru ca, aproape de finalul dialogului nostru – să ne amintească toate filmele care au rulat, la Iași, în perioada 19 octombrie- 23 noiembrie, în sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului.

Stimați prieteni, vă reamintim că, în ediția de astăzi a emisiunii noastre, relatăm din penultima seară a proiectului – „Multiculturalitate în arta cinematografică”, mai exact din ziua de joi, 16 noiembrie, ora 16, atunci când am participat la proiecția filmului – Vremea țiganilor, regizat de către Emir Kusturica, eveniment desfășurat – la Iași, în Sala „Diotima” a Casei de Cultură „Mihai Ursachi”.

Înaintea evenimentului, am stat de vorbă și cu doamna Elena Motaș, consilier pentru problemele etnicilor rromi în Instituția Prefectului Județului Iași, cea care ne amintește de Ziua Internațională a Toleranței, o sărbătoare anuală declarată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1995 pentru ca oamenii să conștientizeze pericolele intoleranței. Se sărbătorește, an de an, la 16 noiembrie, iar, cu acest prilej, la Iași, în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului, s-a lansat al doilea număr al revistei comunităților etnice din Iași, revistă intitulată – „Simfonia etnică”, subiecte despre care, în cele ce urmează, aflăm amănunte.

Înainte de startul filmului – doamna Elena Motaș, consilier pentru problemele etnicilor rromi din Instituția Prefectului Județului Iași, ne-a descris etnia rromă, cu accent pe valorile acesteia – de la păstrarea limbii materne… până la respectul pentru familie, pentru bătrâni. Mai apoi, doamna Elena Motaș ne oferă o imagine a etniei rrome, cu accent pe numărul enticilor rromi atât din țară, cât și din Iași.

În speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca luni, 27 nov. 2023, începând cu ora 20:30… până la ora 21, să fiți alături de Radio România Iaşi, urmărind emisiunea Viața Rromilor.

Ne auzim, online, AICI – https://www.radioiasi.ro/asculta-live/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN