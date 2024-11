De ce nu plângem? în regia prof. Delia Grigore – subiect al emisiunii Viața Rromilor de luni, 18 NOV. 2024, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

La Iași, până în ziua de 28 noiembrie 2024, în Sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” din Parcul Copou, se defășoară a IV-a ediție a proiectului Multiculturalitate în arta cinematografică.

În ziua de joi, 14 noiembrie 2024, începând cu ora 17, publicul prezent, în număr destul de mare, a urmărit filmul documentar De ce nu plângem? Regizor al filmului este doamna Delia Grigore, etnolog, profesor, scriitor și activist pentru drepturile rromilor. Înaintea deschiderii manifestării am invitat la dialog pe doamna profesor Delia Grigore, cea care ne creionează o imagine a filmului documentar De ce nu plângem? Delia Grigore ne povestește din culisele filmului documentar. Aflăm amănunte atât despre contribuția Domniei Sale, cât și a sociologului Adrian-Nicolae Furtună (Centrul Național de Cultură a Rromilor) în ceea ce privește realizarea filmului. Doamna profesor Delia Grigore ne vorbește și despre câteva proiecte pe care și le dorește implementate în următoarea perioadă, pentru ca istoria etnicilor rromi să fie cunoscută publicului larg. Volumul Rromii… în căutarea stimei de sine, semnat de către Delia Grigore, Mihai Neacșu și Adrian-Nicolae Furtună, carte apărută cu sprijinul tehnic și financiar din partea reprezentanței UNICEF (Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite) din România, o altă temă despre care aflăm amănunte.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii noastre stăm de vorbă cu doamna profesor Delia Grigore, regizor al filmului documentar De ce nu plângem?… peliculă care a rulat, la Iași, în ziua de joi, 17 noiembrie 2024, începând cu ora 17, în sala „Diotima” din incinta Casei de Cultură „Mihai Ursachi” din dealul Copoului. Filmul documentar face parte din proiectul Multiculturalitate în arta cinematografică, eveniment aflat la ediția a IV-a.

Delia Grigore, profesor la Facultatea de Limbi şi literaturi străine din cadrul Universității București, în cele ce urmează ne vorbește despre statutul etniei rrome în actualitate, aflând, așadar, de faptul că mărcile identitare ale Comunității Rrome din România, din păcate, nu sunt incluse în anumite proiecte culturale. Doamna profesor, în exclusivitate, ne oferă amănunte despre un proiect cultural pe care-l va organiza în capitală.

În cele ce urmează, doamna profesor Delia Grigore are cuvinte de apreciere pentru tânăra generație de etnie rromă; mai aflăm amănunte despre implicarea invitatei noastre în ceea ce privește păstrarea, conservarea și promovarea mărcile identitare pe care le are Comunitatea Rromă din România; în finalul dialogului, doamna profesor Delia Grigore atât pentru tinerii majoritari, cât și pentru etnicii rromi din întreaga țară are – pe undele hertziene ale Radio Iași – un mesaj.

În contextul subiectului filmului documentar amintit, temă prezentată în prima secvență audio postată, vă invităm să ascultați atât în limba rromani, cât și în limba română poemul Miere amară, poezie semnată de către doamna profesor Delia Grigore. Poezia a fost recitată înainte de rularea filmului documentar De ce nu plângem? Subiectul poemului este în strânsă legătură cu tema filmului documentar.

Raportat la tema ediției de astăzi a emisiunii noastre, închei prin a vă recomanda volumul Rromii din România și Holocaustul: istorie, teorie, cultură, ediție trilingvă (română, rromani, engleză), carte semnată de către sociologul vasluian Adrian-Nicolae Furtună. Volumul a apărut la Editura Dykhta! Publishing House în anul 2018, fiind editat cu sprijinul financiar al departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. În paginile volumului sunt interviuri realizate de către Adrian-Nicolae Furtună cu etnici rromi supraviețuitori ai deportării în Transnistria.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul, și sigur am făcut-o, cu subiectele prezentate, vă invit ca în ziua de luni, 18 NOV. 2024, între 20:30-21:00, să fiți alături de Radio România Iași, pe toate frecvențele (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM) pentru a urmări emisiunea: Viața Rromilor.

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN