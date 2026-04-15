România intră în premieră pe harta mondială a sunetelor cu pădurile seculare din Vânători Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 09:58

Omul care aduce vestea! România, pe harta sunetelor globale din natură, de miercuri, 16 aprilie 2026.

Sunetele naturii din Parcul Natural Vânători Neamț, surprinse de sound designerul George Vlad, primele sunete autohtone pe care le va auzi o lume întreagă pe platforma Earth FM!

Silvia Teodorescu, coordonator Cronicari Digitali și Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț:

Începând din 16 aprilie 2026 România intră în premieră pe harta mondială a sunetelor cu pădurile seculare din Vânători Neamț.

Intrarea României pe harta Earth FM este, în acest context, mai mult decât un playlist cu înregistrări sonore, pentru că devine o formă de prezență globală, accesibilă simultan pentru milioane de utilizatori din întreaga lume.

România intră pentru prima dată pe harta globală a sunetelor naturii, prin înregistrările realizate de sound designerul George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț, publicate pe platforma Earth FM.

George Vlad, sound designer român cu o carieră internațională de excepție, a petrecut sute de ore în Parcul Natural Vânători Neamț pentru a capta sunetele ecosistemelor sale unice.

Înregistrările sale au fost publicate în două playlisturi dedicate României pe platforma Earth FM, un serviciu global de streaming al peisajelor sonore naturale.

Earth FM este un serviciu de streaming complet gratuit, non-profit, care reunește peste 1.200 de peisaje sonore naturale imersive din întreaga lume.

Inima platformei este Nature Soundmap, o hartă interactivă în care fiecare marcaj în formă de inimă deschide o înregistrare unică dintr-un colț al lumii. Harta acoperă zeci de țări de pe toate continentele.

Pe hartă poți asculta leii și hipopotamii din Serengeti, greierii de pe malurile râului Niobrara din Nebraska, sunetele primăverii la poalele Himalayei, sunetele din zorii zilei de pe o insulă suedeză sau valurile rivierei albaneze.

Înregistrările pot fi filtrate după dispoziție, durată, sunet predominant, tip de habitat sau înregistrator.

FOTO credit @Dan Dinu

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 13 aprilie 2026, 10:04

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan. De Paște, cumpărăturile sunt nelipsite, iar masa este plină de...

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Eduard Nica, medic pășcănean, planuri pentru o ascensiune pe vulcanul Sidley din Antarctica. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.04.2026)
Emisiuni joi, 9 aprilie 2026, 14:15

Eduard Nica, medic pășcănean, planuri pentru o ascensiune pe vulcanul Sidley din Antarctica. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.04.2026)

La „Weekend cu prieteni”, despre expediții la timpul trecut, dar mai ales la timpul viitor. Punțile temporale și geografice sunt făcute de un...

Eduard Nica, medic pășcănean, planuri pentru o ascensiune pe vulcanul Sidley din Antarctica. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.04.2026)
Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week. Otilia Chitic în direct la Radio Iași
Emisiuni joi, 9 aprilie 2026, 10:28

Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week. Otilia Chitic în direct la Radio Iași

Omul care aduce vestea: Se caută branduri locale pentru rețeaua Iași Interior Design! Festival de design interior la Iași, Romanian Creative...

Festival de design interior la Iași, Romanian Creative Week. Otilia Chitic în direct la Radio Iași
Irina Margareta Nistor, invitație la Festivalul de Psihanaliză și Film, Cinema Ateneu Iași, 17- 19 aprilie 2026
Emisiuni joi, 9 aprilie 2026, 10:16

Irina Margareta Nistor, invitație la Festivalul de Psihanaliză și Film, Cinema Ateneu Iași, 17- 19 aprilie 2026

Irina Margareta Nistor, invitație la Festivalul de Psihanaliză și Film, Cinema Ateneu Iași, 17- 19 aprilie 2026. Criticul de film Irina Margareta...

Irina Margareta Nistor, invitație la Festivalul de Psihanaliză și Film, Cinema Ateneu Iași, 17- 19 aprilie 2026
Emisiuni joi, 9 aprilie 2026, 10:10

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Ce vor face studenții vacanța aceasta? Eduard Iacob, reporter Incubator, a vorbit cu ei despre sărbătoarea Paștelui: Incubator Radio România...

Eduard Iacob, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 8 aprilie 2026, 10:12

(promo) Expoziția SPRE LUMINĂ – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 9 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați ascultători, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la vernisajul expoziției SPRE LUMINĂ, vernisaj care s-a...

(promo) Expoziția SPRE LUMINĂ – temă a emisiunii TRADIȚII – de joi, 9 APRILIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni marți, 7 aprilie 2026, 17:42

#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierea în clasa pregătitoare, marcată de emoții la Botoșani. Bogdan Suruciuc, inspector general ISJ: ”Nu există niciun pericol ca un copil să nu prindă loc în școala de circumscripție. Încercăm să suplimentăm clasele step-by-step dacă există cerere.”

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026–2027 a început la finalul lunii martie, iar prima etapă se desfășoară...

#StareaEducației (INTERVIU) Înscrierea în clasa pregătitoare, marcată de emoții la Botoșani. Bogdan Suruciuc, inspector general ISJ: ”Nu există niciun pericol ca un copil să nu prindă loc în școala de circumscripție. Încercăm să suplimentăm clasele step-by-step dacă există cerere.”
Emisiuni marți, 7 aprilie 2026, 12:04

Ponderație și moderație la mesele de Paști! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.04 2026.

Drobul, de exemplu, cade greu dacă este preparat cu orez iar asocierea dintre organele tocate, care au mult mai multă grăsime decât carnea, cu...

Ponderație și moderație la mesele de Paști! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 07.04 2026.