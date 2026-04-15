România intră în premieră pe harta mondială a sunetelor cu pădurile seculare din Vânători Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 15 aprilie 2026, 09:58

Omul care aduce vestea! România, pe harta sunetelor globale din natură, de miercuri, 16 aprilie 2026.

Sunetele naturii din Parcul Natural Vânători Neamț, surprinse de sound designerul George Vlad, primele sunete autohtone pe care le va auzi o lume întreagă pe platforma Earth FM!

Silvia Teodorescu, coordonator Cronicari Digitali și Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț:

Intrarea României pe harta Earth FM este, în acest context, mai mult decât un playlist cu înregistrări sonore, pentru că devine o formă de prezență globală, accesibilă simultan pentru milioane de utilizatori din întreaga lume.

România intră pentru prima dată pe harta globală a sunetelor naturii, prin înregistrările realizate de sound designerul George Vlad în Parcul Natural Vânători Neamț, publicate pe platforma Earth FM.

George Vlad, sound designer român cu o carieră internațională de excepție, a petrecut sute de ore în Parcul Natural Vânători Neamț pentru a capta sunetele ecosistemelor sale unice.

Înregistrările sale au fost publicate în două playlisturi dedicate României pe platforma Earth FM, un serviciu global de streaming al peisajelor sonore naturale.

Earth FM este un serviciu de streaming complet gratuit, non-profit, care reunește peste 1.200 de peisaje sonore naturale imersive din întreaga lume.

Inima platformei este Nature Soundmap, o hartă interactivă în care fiecare marcaj în formă de inimă deschide o înregistrare unică dintr-un colț al lumii. Harta acoperă zeci de țări de pe toate continentele.

Pe hartă poți asculta leii și hipopotamii din Serengeti, greierii de pe malurile râului Niobrara din Nebraska, sunetele primăverii la poalele Himalayei, sunetele din zorii zilei de pe o insulă suedeză sau valurile rivierei albaneze.

Înregistrările pot fi filtrate după dispoziție, durată, sunet predominant, tip de habitat sau înregistrator.

FOTO credit @Dan Dinu