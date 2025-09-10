Lecții de viață: liceenii din Iași învață primul ajutor prin proiectul EduMed Start

Publicat de Lucian Bălănuţă, 10 septembrie 2025, 09:20

Tinerii din Iași vor învăța cum să acorde primul ajutor prin proiectul EduMed Start, derulat de Asociația pentru Susținerea Educației Medicale. În perioada august–octombrie 2025, voluntari pregătiți special vor organiza sesiuni practice în liceele din municipiu. Proiectul urmărește să ajungă la sute de elevi și să includă și o caravană publică, cu demonstrații deschise comunității. Inițiativa face parte din programul Start ONG, implementat de Asociația Act for Tomorrow. Lucian Bălănuță a stat de vorbă cu liderii asociației care derulează această acțiune.

Lucian Bălănuță: Bună ziua și bine ați venit la Radio România Iași. Discutăm astăzi despre un subiect de actualitate, o componentă definitorie pentru educație în general, un subiect absolut necesar și în curicula de zi cu zi a școlilor noastre. Vorbim despre primul ajutor, despre educația medicală în ansamblu și îi avem invitați pe Lucian Fechet și Marina Asafte din partea Asociației pentru Susținerea Educației Medicale. Pentru început aș dori să vă întreb, pentru că aveți deja în derulare un proiect ce presupune organizarea unor cursuri de prim ajutor în liceele din municipiul Iași, cred că ar putea să facem câteva precizări legate de acest proiect, cum se desfășoară el, în ce constă mai exact?

Lucian Fechet: Proiectul pe care îl avem acum în desfășurare se numește EduMedStart, face parte din programul Start-ONG implementat de Asociația Act for Tomorrow, iar noi ne propunem prin acest proiect să ajungem la 400 de elevi din 3 licee din municipiul Iași și să organizăm o caravană în spațiul public. Vom vedea dacă va fi undeva într-un mall sau un parc pentru a încerca să ajungem la cât mai mulți oameni care nu au avut parte de cursuri de prim ajutor până acum.

Lucian Bălănuță: În general cursurile de prim ajutor sunt de altfel derulate de asociații de profil, de studenți la facultățile de medicină. Cum ați identificat această nevoie? Cum a încolțit ideea și cum doriți să o puneți în practică?

Marina Asafte: Am fost și noi elevi, suntem studenți destul de tineri și nu am avut parte de cursuri de prim ajutor. De asemenea am văzut destul de urgențe pe stradă prin Iași, mai ales și ne-am gândit că poate niște persoane ar fi putut să intervină într-o situație. Odată am văzut un om leșinat pe stradă care nu părea să respire, oamenii treceau pe lângă el, nu știau ce să facă. Și cred că e foarte important să mergem la elevi pentru că sunt tineri și inițiativa vine de obicei de la tineri.

Lucian Bălănuță: Așa este, da. Cum va fi organizat, să spunem așa, acest training, acest workshop pe care voi îl vedeți în această privință?

Marina Asafte: Noi în momentul de față am selectat voluntarii pe baza unui call public. Vom avea pe 20 septembrie training-ul cu aceștia, să îi învățăm exact cum să predea primul ajutor pentru că majoritatea știu să o facă, dar nu știu să îl predea. Apoi vom face caravana în spațiul public, de care v-a spus și Lucian, iar mai apoi vom merge în școli, în liceile din municipiu Iași. Vom încerca ca fiecare voluntar să meargă la câte o clasă.

Lucian Bălănuță: Bănuiesc că și tehnica din dotare va fi una corespunzătoare, manechine, cazuistica. Cum ați planificat aici? Că sigur e o componentă importantă și costisitoare totodată.

Lucian Fechet: Am avut cumva o finanțare pentru acest proiect în care am primit bani atât pentru training-uri, cât și pentru deplasările voluntarilor, dar și pentru tot ce înseamnă materiale. Voluntarii beneficiază și de un welcome kit, pentru că este foarte important să susținem munca voluntară și să nu vină cumva pe degeaba acolo. Și beneficiază și de acest welcome kit, dar avem și 5 manechine în dotare, deci practic pot merge mai mulți voluntari în același timp.

Lucian Bălănuță: Dacă ar fi să facem o cronologie a acestui proiect, așa cum vi l-ați propus voi, cum ar arăta?

Marina Asafte: În luna septembrie ne propunem să se întâmple cam tot, iar în octombrie va fi partea noastră de finalizare și tot ce trebuie. Vom începe cu caravana din spațiu public, pe care o propunem într-un weekend. Asta, bineînțeles, după training-ul din 20 septembrie, iar apoi vom merge în școlă, în decursul a două, poate trei săptămâni, dar noi am vrea cam în două săptămâni să reușim să finalizăm, pentru că și studentii, și voluntarii sunt studenți la medicină și vrem cumva să nu le luăm din timpul lor de învățat sau timpul liber.

Lucian Bălănuță: Ok, și acum, în final, cred că fiecare ar avea o poveste, un moment, o interacțiune în care, sigur, pregătirea aceasta medicală sau cunoștințele acumulate au fost definitorii pentru acordarea unui prim ajutor, pentru o opinie, pentru o recomandare către un medic. Care ar fi această experiență personală, care poate, cine știe, va fi transpusă și în interiorul acestor workshop-uri pe care le planificați?

Marina Asafte: Eu, personal, m-am înecat o dată cu mâncare și nu avea cine să mi ofere primul ajutor, dar am învățat eu la facultate, în anul 2, că ne putem oferi și singur primul ajutor, care este manevra Heimlich, cea pe care, de obicei, o învățăm să o facem altor persoane, dar ne putem face și singuri, bineînțeles, cu căușul palmei și ne trântim de un obiect tare. Eu, personal, m-am trântit de o cadă și am supraviețuit.

Lucian Bălănuță: Ia, ia-te ce… chiar o poveste, într-adevăr, definitorie pentru ceea ce înseamnă primul ajutor. Lucian?

Lucian Fechet: Vreau să fac o mică paranteză aici. Noi nu vrem să facem doar primul ajutor, cel cu resuscitarea, pentru că pe ăsta, cumva, se axează toată lumea. Noi vrem să ne axăm foarte mult și pe primul ajutor, care se poate întâmpla în viața de zi cu zi și vom avea și o parte de arsuri. Și asta poate fi o experiență personală, adică când eram mai micuți, era evident, mă mai atingeam de ceva, mă ardeam și nu știam ce trebuie să fac. Adică există diverse metode din astea casnice, dar o parte din ele sunt destul de greșite, adică pusul sării pe rană nu funcționează la arsuri.

Marina Asafte: Sau pastă de dinți, am mai auzit.

Lucian Fechet: Iar dacă ascultătorii noștri vor să știe, cel mai bine în cazul unei arsuri este să punem zona afectată sub apă de la robinet rece, da.

Lucian Bălănuță: Iată! Mulțumesc pentru prezența voastră în studio, vă urez mult succes, aveți un proiect foarte ambițios și la cât mai mulți voluntari, dar și elevi care se înscriu sau care vor asista la cursurile voastre. Felicitări!