Puls Juridic: Traficul de persoane: cum pot fi sprijinite victimele?

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 12:33

Peste 150 de minori se numără printre cele 430 de victime ale traficului de persoane identificate în primele șase luni ale anului 2026, potrivit datelor Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane. Principala formă de trafic o reprezintă în continuare exploatarea sexuală, dar se înregistrează o tendință de creștere și în cazul exploatării prin muncă.

În contextul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane, Asociația ”Libertate și Justiție” organizează, în data de 22 octombrie, conferința ”Prevenire, justiție și protecția victimelor” cu scopul de a atrage atenția asupra fenomenului și a sublinia importanța prevenirii și combaterii acestuia. Despre temele care vor fi abordate în cadrul evenimentului, dar și modalitățile prin care victimele exploatării pot primi sprijin aflăm de la Cătălin Neculăiță și Adrian Sandu, membri fondatori ai Asociației ”Libertate și Justiție”.

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