Puls Juridic: Libertatea de exprimare pe rețelele de socializare

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 09:57

”Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine”, potrivit Constituției României.

Despre libertatea de exprimare pe rețelele de socializare și ce riscă cei care postează mesaje denigratoare discutăm în rubrica de astăzi cu Lucia Lucaci, avocat în Baroul Iași.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri de la 13.30, http://www.radioiasi. ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.