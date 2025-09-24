Ascultă Radio România Iași Live
Puls Juridic: Cum puteți beneficia de ajutorul public judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:13

Ajutorul public judiciar se acordă persoanei fizice care nu poate face față cheltuielilor unui proces fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale, potrivit prevederilor legale. Ce alte condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutor public judiciar aflăm de la Lucia Lucaci, avocat în Baroul Iași.

Ascultați live ”Puls Juridic” în fiecare miercuri  de la 13.30,   http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 şi 96,3 MHz FM.

 

