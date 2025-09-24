Puls Juridic: Cum puteți beneficia de ajutorul public judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:13

Ajutorul public judiciar se acordă persoanei fizice care nu poate face față cheltuielilor unui proces fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale, potrivit prevederilor legale. Ce alte condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutor public judiciar aflăm de la Lucia Lucaci, avocat în Baroul Iași.

