PROMUSICA cu George Vanvu – Un nou proiect al Ansamblului vocal-instrumental „Floralia” lansat la Radio Iași, cu ocazia aniversării Zilei Naționale a României

Cu ocazia aniversării Zilei Naționale a României, Ansamblul vocal-instrumental „Floralia” lansează la Radio Iași, în emisiunea „Promusica” cu George Vanvu – cântecul vocal de joc cu tematică pastorală „Bâr, oiță din poiană”.

Melodia „Bâr, oiță din poiană” este un cântec vocal de joc cu tematica pastorală care face parte din repertoriul folcloric aflat în uz în Bucovina istorică (sub dominație austro-ungară), cules acum mai bine de 100 de ani de către Alexandru Voevidca (1862-1931). Acesta a fost învățător superior în mai multe localități din Bucovina de Nord (Suceava, Sinăuții de Jos, Siret, Boian, Cotmani, Cernăuți). Inițial sub coordonarea muzicologului austriac Mathias Friedwagner, iar mai apoi pe cont propriu, Al. Voevidca a întreprins timp de patru decenii o vastă activitate de culegere a folclorului bucovinean. O parte din materialul cules a fost tipărit în volumul Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. I Band. Liebeslieder / Cântece populare din Bucovina. Volumul I. Cântece de dragoste (Würzburg, 1940). O altă culegere, intitulată tot Cântece populare din Bucovina, a văzut lumina tiparului sub îngrijirea folcloriștilor Vasile Nicolescu și Cristina Rădulescu-Pașcu (București, Editura Muzicală, 1990). În sfârșit, alte trei volume ale lui Alexandru Voevidca, intitulate Folclor muzical din Bucovina (vol. I, Repertoriul ritual-ceremonial vocal, vol. II, partea I – Repertoriul muzical instrumental de joc, vol. II partea a II-a – Cântece vocale de joc) au fost editate recent (Suceava, Editura Lidana, 2015, 2017 respectiv 2018), prin munca asiduă de cercetare și restituire a etnomuzicologului dr. Constanța Cristescu de la Centru Cultural „Bucovina” din Suceava. Specialista are în lucru și un al patrulea volum, ce va cuprinde genul liric de doină bucovineană.

Așa cum au constatat etnomuzicologii menționați mai sus, precum și folcloristul ieșean Florin Bucescu, care i-a dedicat lui Alexandru Voevidca un valoros portret (în 1994), materialul folcloric cules și notat, după auz, de învățătorul bucovinean reprezintă un adevărat tezaur al patrimoniului folcloric românesc. Întreg repertoriul este de o mare forță evocatoare și ilustrează mediul social, cultural și politic al românilor din Bucovina de sfârșit de secol XIX, aflată încă sub stăpânire austriacă.

Cântecele vocale de joc cuprinse în volumul al II-lea al culegerii Folclor muzical din Bucovina a lui Alexandru Voevidca fac parte din stratul modern al folclorului românesc, care s-a cristalizat începând cu secolele XVIII- XIX. Acestea au o tematică diversă, pronunțat lirică și sunt caracterizate prin viociune și dinamism, unele variante fiind vizibil influențate de muzica cultă practicată de către cântăreții bisericești și învățătorii din mediul rural, la începutul secolului XX, în nordul Bucovinei.

Aranjamentul instrumental al melodiei Bâr, oiță din poiană

Melodia Bâr, oiță din poiană a fost abordată într-o manieră specifică Ansamblului de muzică veche românească „Floralia”, prin intervenții solistice instrumentale și vocale și dialog între grupele de voci feminine și masculine. Aranjamentul instrumental a încercat să fie unul cât mai simplu, care să evidențieze linia melodică modală, cu ușoare inflexiuni orientale. A fost preferat acompaniamentul armonic și ritmic de tip taraf și au fost inserate scurte interludii instrumentale între strofele melodice.

Informații despre componența Ansamblului „Floralia” în cadrul proiectului „Bâr, oiță din poiană”

Pentru realizarea proiectului „Bâr, oiță din poiană”, Ansamblul vocal-instrumental de muzică veche românească „Floralia” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, dirijor: conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu-Dănilă a avut în componența sa vocală, absolvenți și studenți ai specializării Muzică religioasă și colaboratori – profesori, studenți sau elevi, la instrumente, după cum urmează:

La instrumente:

Petronela Dârțu – prof. la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” – vioară

Nina Munteanu – prof. de vioară la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” – vioară

Daniel Popa – prof. de Educație muzicală la Liceul „Waldorf” – caval, fluier și voce

Andrei Apostol – prof. de Educație muzicală și cântăreț bisericesc, Tg. Frumos – lăută și voce – solo II

Emilian Teodor Dănilă – student anul II la Consevatorul Regal Scoțian din Glasgow (UK) – violă

Emilian Mihai Achirei, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă” – percuție

Tatiana Ilieaș, absolventă a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, specializarea Muzică religioasă, Iași – kanon

Voce:

Irina Zamfira Dănilă – conf. univ. dr. la UNAGE Iași

Elena Popa – profesor, Liceul „Waldorf”, Iași

Mariana Maloș – profesor de canto, Suceava – solo I

Lavinia Răileanu – consultant artistic – Șipote, jud. Iași – solo III

Viorica Stănoae – profesor de Educație muzicală, Iași

Anca Cârlescu – jurist, Iași

Maria Balaban – artist plastic, Iași

Petronela Pânzariu – educatoare, Iași

Codrin Mihalache – absolvent al Univ. Naționale de Arte „George Enescu”, specializarea Muzică religioasă, Iași – solo IV

Andrei Berbeci – profesor de Educație muzicală, jud. Iași

Florin Anton – interpret de folclor, Târgu Neamț

Prelucrare audio și video: Teodor-Gabriel Dârțu (Iași), licențiat al Colegiului Nordic Regal de Muzică din Manchester (The Royal Northern College of Music – Manchester, UK)

Coordonator relații publice al Ansamblului „Floralia”: lect. univ. dr. Iulian Cătălin Dănilă (Universitatea „Apollonia” – Iași)