”Prietenii Bârnovei” – prietenii codrilor. Mihai Diac (”Codrii Iașilor”) cu Monica Conachi (”Prietenii Bârnovei”), la ”Pulsul Zilei” – 15.09.2025.
Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.
Apropierea de natură a oamenilor din trecut.
Exploatarea chibzuită a lemnului înainte de 1989.
Asociația ”Prietenii Bârnovei”, un martor al transformării satului românesc, de după 1989 până în prezent.
Atractivitatea șezătorilor organizate de asociația ”Prietenii Bârnovei”, din 2010 și într-un parteneriat cu proiectul ”Tradițiile Iașilor”.
Importanța menținerii legăturii, a apropierii de natură.
Activitățile desfășurate de copii în cadrul inițiativelor asociației ”Prietenii Bârnovei”.
Sunt subiectele aduse în atenția ascultătorilor Radio Iași de Mihai Diac, liderul Asociației "Codrii Iașilor" în dialogul său cu Monica Conachi, fondatoarea asociației "Prietenii Bârnovei" astăzi, luni, 15 septembrie 2025, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la "Pulsul Zilei".
Surse: Monica Conachi, fondatoarea asociației ”Prietenii Bârnovei”; Mihai Diac, liderul Asociației ”Codrii Iașilor”.