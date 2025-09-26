Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 09:55

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Noi am fost și ne-a plăcut!

Cezara Bucătaru – Doctor în Fizică, domeniul Biofizică, cercetător științific la UAIC și manager „La o bere cu un cercetător” și Otilia Pintilii – masterand, Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” – speaker la „La o bere cu un cercetător” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: