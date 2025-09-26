Ascultă Radio România Iași Live
Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 09:55

Omul care aduce vestea: Ai fost vreodată la o bere cu un cercetător? Noi am fost și ne-a plăcut!

Cezara Bucătaru – Doctor în Fizică, domeniul Biofizică, cercetător științific la UAIC și manager „La o bere cu un cercetător” și Otilia Pintilii – masterand, Facultatea de Bioinginerie Medicală din cadrul universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” – speaker la „La o bere cu un cercetător” în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

 

 

Pericolul intoxicației cu fum! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 26.09.2025.
Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 13:53

𝐆𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐫𝐢𝐫𝐞: 𝐀. 𝐂𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐢𝐞 𝐬ă...

Viața marelui poet Mihai Eminescu. Dezvăluiri interesante și inedite – partea a II-a. Colecționarul Vasile Geantău din Iași cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 25.09.2025.
Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 11:46

Ascensiunea fulminantă a marelui  poet Mihai Eminescu în inimile celor care îi apreciau cu adevărat creația sa extraordinară, al căror număr...

Cum construim relații sănătoase? Raluca Butnaru, psiholog clinician și psihoterapeut în direct la Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 09:58

Raluca Butnaru, psiholog clinician și psihoterapeut specializat în psihoterapia integrativă a traumei. Cum construim relații sănătoase? Am...

ANM: Toamna a început cu vreme rece și ninsori la munte. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 25 septembrie 2025, 09:47

Primii fulgi de nea peste Moldova, la munte! De la ANM, directorul Elena Mateescu, în Buna Dimineața cu Adina Șuhan. Până la finalul lunii...

Emisiuni miercuri, 24 septembrie 2025, 10:27

(II) Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, ediția a VI-a

La Iași, în perioada 4–5 septembrie 2025, s-a desfășurat Conferința anuală a Muzeului Municipal „Regina Maria”, manifestare aflată la...

Emisiuni miercuri, 24 septembrie 2025, 10:13

Puls Juridic: Cum puteți beneficia de ajutorul public judiciar

Ajutorul public judiciar se acordă persoanei fizice care nu poate face față cheltuielilor unui proces fără a pune în pericol întreținerea sa...

Emisiuni miercuri, 24 septembrie 2025, 10:09

Omul care aduce vestea: Vasluiul se pregătește de summit. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Summitul Tinerilor din România va avea loc în perioada 22 – 26 octombrie 2025. Ce se mai întâmplă zilelele acestea la Vaslui? Am aflat de...

Emisiuni miercuri, 24 septembrie 2025, 09:50

Cupa Iașului la Gimnastică Aerobică, concurs organizat de Clubul Gimnis Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cupa Iașului la Gimnastică Aerobică, concurs organizat de Clubul Gimnis Iași. Evenimentul va avea loc în Sala Polivalentă, pe 27 și 28...

