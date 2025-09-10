O poveste de călătorie cu Irina Nichifiriuc. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 10:16

Muzeul Național al Literaturii Române din Iași și Editura pentru Artă și Literatură invită publicul la o călătorie prin poveste.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, de la ora 14, în sala de conferințe a Casei Muzeelor, scriitoarea Irina Nichifiriuc își prezintă volumul de memorii Serenity Road.

Cartea surprinde experiența unei drumeții de 850 de kilometri, un traseu inițiatic care devine prilej de curaj, regăsire și reconstrucție personală.

Irina ne-a oferit detalii despre carte în matinalul cu Adina Șuhan:

Detalii eveniment AICI